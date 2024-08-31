"Арсенал" Зінченка зіграє проти "Брайтона" в матчі 3-го туру АПЛ

Сьогодні відбудеться матч 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться лондонський "Арсенал" і "Брайтон".

Гра відбудеться у Лондоні на стадіоні "Емірейтс" і розпочнеться о 14:30 за київським часом.

24 серпня, в 2-му турі АПЛ "Арсенал" на виїзді грав проти "Астон Вілли" та здобув перемогу з рахунком 2:0. Голи у канонірів по другому таймі забили Леандро Троссард та Томас Партей.

Український захисник Олександр Зінченко був у заявці на матч, але на полі так і не з'явився. На його позиції в основі зіграв Юр'єн Тімбер, а на 79-й хвилині на заміну вийшов новачок Ріккардо Калафіорі, для якого цей поєдинок став дебютним. У першому домашньому матчі цього чемпіонату із "Вулвергемптоном" (2:0) Зінченко провів на полі 69 хвилин.

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають фаворитом "Арсенал". На перемогу лондонців пропонується коефіцієнт 1,39, на нічию - 5,30. Перемога "Брайтона" оцінюється в 8,10.

Наразі "Арсенал" у чемпіонаті набрав 6 очок після двох матчів і увійшов до групи лідерів разом із "Манчестер Сіті" та "Брайтоном".