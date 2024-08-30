Збірна України з хокею поступились збірній Латвії

Збірна України з хокею програла другий поєдинок фінального раунду олімпійської кваліфікації.
Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.
В Ризі українські хокеїсти поступилися бронзовим призерам торішнього чемпіонату світу, збірній Латвії.
Гра Україна – Латвія закінчилась з рахунком 1:5 (0:2, 0:3, 1:0).
Останній матч олімпійської кваліфікації збірна України проведе у неділю, 1 вересня. В ньому українці гратимуть проти національної команди Словенії.
Словенці після поразки 2:4 латвійцям сьогодні поступилися 1:5 французам.