Збірна України з хокею поступились збірній Латвії

Словенці після поразки 2:4 латвійцям сьогодні поступилися 1:5 французам.

Останній матч олімпійської кваліфікації збірна України проведе у неділю, 1 вересня. В ньому українці гратимуть проти національної команди Словенії.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Збірна України з хокею програла другий поєдинок фінального раунду олімпійської кваліфікації.

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