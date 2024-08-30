У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Навіщо приїздив Нарендра Моді
Навіщо приїздив Нарендра Моді
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Іловайськ. Десять років
Іловайськ. Десять років
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Обстріл Харкова: відомо про 59 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 59 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
ГоловнаСпорт

Збірна України з хокею поступились збірній Латвії

Останній матч олімпійської кваліфікації збірна України проведе у неділю, 1 вересня. 

Збірна України з хокею поступились збірній Латвії
Збірна України з хокею поступились збірній Латвії
Фото: ФХУ

Збірна України з хокею програла другий поєдинок фінального раунду олімпійської кваліфікації. 

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

В Ризі українські хокеїсти поступилися бронзовим призерам торішнього чемпіонату світу, збірній Латвії. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Гра Україна – Латвія закінчилась з рахунком 1:5 (0:2, 0:3, 1:0).

Останній матч олімпійської кваліфікації збірна України проведе у неділю, 1 вересня. В ньому українці гратимуть проти національної команди Словенії. 

Словенці після поразки 2:4 латвійцям сьогодні поступилися 1:5 французам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies