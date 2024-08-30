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Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді

Сьома і восьма нагороди України - “срібні”.

Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді
Наталія Кобзар
Фото: Суспільне Спорт

Збірна України виборола сьому нагороду на Паралімпійських іграх-2024. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українська спортсменка Ірина Пойда стала срібною призеркою на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5 (враження опорно-рухового апарату).

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Це вже друга медаль спортсменки на Паралімпіаді - раніше вона здобула "срібло" 200-метрівки вільним стилем у тому ж класі.

Крім того, Україна отримала “срібло” у бігу на дистанції 200 метрів у клас Т37. Цю нагороду виборола Наталія Кобзар.

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