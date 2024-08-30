Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді

Збірна України виборола сьому нагороду на Паралімпійських іграх-2024.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Українська спортсменка Ірина Пойда стала срібною призеркою на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5 (враження опорно-рухового апарату).
Це вже друга медаль спортсменки на Паралімпіаді - раніше вона здобула "срібло" 200-метрівки вільним стилем у тому ж класі.
Крім того, Україна отримала “срібло” у бігу на дистанції 200 метрів у клас Т37. Цю нагороду виборола Наталія Кобзар.
- Український плавець Олександр Комаров виграв золото Паралімпійських ігор-2024.