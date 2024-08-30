Відомо, з ким «Динамо» зіграє в основному етапі Ліги Європи

« Динамо » за новим форматом змагань зіграє 8 поєдинків проти 8 різних команд.

Про це повідомила пресслужба киян .

Презентація трофею Ліги Європи УЄФА перед жеребкуванням основного етапу Ліги Європи УЄФА 2024/25 у Монако, 30 серпня 2024 року.

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