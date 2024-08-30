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Відомо, з ким «Динамо» зіграє в основному етапі Ліги Європи

Кияни зіграють 8 матчів.

Відомо, з ким «Динамо» зіграє в основному етапі Ліги Європи
Презентація трофею Ліги Європи УЄФА перед жеребкуванням основного етапу Ліги Європи УЄФА 2024/25 у Монако, 30 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 30 серпня, відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомила пресслужба киян.

«Динамо» за новим форматом змагань зіграє 8 поєдинків проти 8 різних команд. 

Усі суперники киян:

«Лаціо» (Італія) – вдома

«Рома» (Італія) – на виїзді

«Ференцварош» (Угорщина) – вдома

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) – на виїзді

«Вікторія Плзень» (Чехія) вдома

«Галатасарай» (Туреччина) – на виїзді

РФШ (Латвія) – вдома

«Хоффенхайм» (Німеччина) – на виїзді.

Розклад матчів оголосять 31 серпня. 

Нагадаємо, «Шахтар» дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів.

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