Відомо, з ким «Динамо» зіграє в основному етапі Ліги Європи

Сьогодні, 30 серпня, відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи УЄФА.
Про це повідомила пресслужба киян.
«Динамо» за новим форматом змагань зіграє 8 поєдинків проти 8 різних команд.
Усі суперники киян:
«Лаціо» (Італія) – вдома
«Рома» (Італія) – на виїзді
«Ференцварош» (Угорщина) – вдома
«Реал Сосьєдад» (Іспанія) – на виїзді
«Вікторія Плзень» (Чехія) вдома
«Галатасарай» (Туреччина) – на виїзді
РФШ (Латвія) – вдома
«Хоффенхайм» (Німеччина) – на виїзді.
Розклад матчів оголосять 31 серпня.
Нагадаємо, «Шахтар» дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів.