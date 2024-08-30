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"Кривбас" припинив виступи у єврокубках

Бронзовий призер чемпіонату України не зміг потрапити до основного раунду Ліги конференцій.

"Кривбас" припинив виступи у єврокубках
ФК Кривбас
Фото: EPA/UPG

В основному етапі європейських клубних турнірів, які вперше пройдуть за новим форматом, Україна буде представлена лише двома командами. Криворізький "Кривбас" не пройшов кваліфікацію Ліги конференцій, поступившись в останньому раунді іспанському "Бетісу".

Ще після номінально домашньої поразки 0:2 стало зрозуміло, що підопічним Юрія Вернидуба клуб із Севільї шансу практично не дасть. На жаль, це підтвердилося у кінцівці першого тайму гри-відповіді, коли команда з Андалусії забила три голи за три хвилини. 

Від такого глибокого нокауту порятунку вже не було. За 90 хвилин "Кривбас" так і не спромігся бодай раз влучити у площину воріт, тож і голу престижу не сталося. 0:3 - єврокубковий похід бронзового призера минулого розіграшу УПЛ завершився так рано, як тільки міг. 

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