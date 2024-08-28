"Динамо" за сумою двох матчів поступилось "Зальцбургу" і восени гратиме у Лізі Європи

Київське "Динамо" зупинилося за крок до потрапляння до оновленого основного раунду Ліги чемпіонів і восени гратиме у другому за престижністю єврокубку. Нездоланним бар'єром для підопічних Олександра Шовковського став австрійський "РБ Зальцбург".

Після номінально домашньої поразки 0:2 перед українським віцечемпіоном стояло аж надто складне завдання. На виїзді кияни таки змогли зіграти активніше за суперника і завдали більше ударів, хоча і не в площину воріт. Але на табло за підсумками 90 хвилин були дві одиниці: на швидкий гол Дагіма, який практично поховав надію на загальний успіх для "біло-синіх", ще у першому таймі відповів Ванат.

Як не намагалося "Динамо" після перерви тиснути, у захисті в "Зальцбургу" критичних помилок більше не траплялось. Тож - нічия, яка відправляє киян до Ліги Європи. Там з такою грою, яку демонструє на старті сезону команда зі столиці, цілком реально досягати успіху.