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Президент нагородив переможців та призерів літніх Олімпійських ігор, а також чемпіона з боксу Олександра Усика

Він подякував спортсменам за те, що вони прославляють і доводять силу України.

Президент нагородив переможців та призерів літніх Олімпійських ігор, а також чемпіона з боксу Олександра Усика
Зеленський і Усик
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський привітав переможців і призерів Олімпійських ігор та їхніх тренерів із Днем Незалежності та відзначив їх державними нагородами, повідомляє Офіс президента. 

“Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, – ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями – ми змагалися всією країною разом із вами”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.

Глава держави також відзначив олімпійців орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерів українських атлетів і атлеток – нагородами й почесними званнями.

“Ми разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава. Україна, яка бореться. Україна, якій може бути дуже боляче, важко, але вона встає і продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати”, – наголосив Володимир Зеленський.

Наприкінці зустрічі олімпійці передали президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, створений французьким ілюстратором Уго Гаттоні.

Боксер Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Його спортсмен здобув ще 2018 року, а цьогоріч у травні повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями. Це особливий пояс, виготовлений спеціально для цього поєдинку.

Сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі у Києві Глава держави також відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, а нещодавно президент вручив їм відзнаки «Національна легенда України».

Нагадаємо, збірна України здобула на Олімпіаді 12 медалей, зокрема 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

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