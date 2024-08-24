​У рамках другого туру АПЛ лондонський "Арсенал" зустрінеться з "Астон Віллою"

Цього сезону це буде перша серйозна битва для Олександра Зінченка.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" зустрінеться з "Астон Віллою" (Бірмінгем).

Гра відбудеться в Бірмінгемі на стадіоні "Вілла Парк". Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Наразі склад "Астон Вілли майже в ідеальному стані, але через травми там не вистачає Бубакара Камара та Тайрона Мінгса. Також під питанням участь Робіна Ольсена. Тобто значних втрат немає і в основному всі готові грати.

Щодо Мікеля Артети, то він не може розраховувати на Такехіро Томіясу та Кірана Тірні. Також невідомо, чи встигне відновитись Фабіу Вієйра. Напередодні цього матчу головний тренер "канонірів" розповів, чи може в матчі з бірмінгемцями на позиції лівого захисника зіграти Юррієн Тімбер, а не українець Олександр Зінченко.

"Так, він може. Він може грати на різних позиціях. Його універсальність є однією з його найбільших переваг. Ми сумували за ним 11 місяців. Чудово, що він повернувся. Днями Тімбер відіграв кілька якісних хвилин. Як і Зінченко. Я вважаю, що Олександр був справді в порядку у перші 60 хвилин матчу проти "Вулвергемптона". Здатність знайти те, що потрібно команді в цю хвилину, дійсно цінується", - цитує слова Артети Football London.

Тому можна стверджувати, що обидві команди зможуть випустити свої оптимальні склади. Орієнтовно вони виглядають так:

"Астон Вілла" : Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Онана, Тілеманс — Бейлі, Макґінн, Роджерс — Уоткінс

: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Онана, Тілеманс — Бейлі, Макґінн, Роджерс — Уоткінс "Арсенал": Рая — Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Партей, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі

Останні два матчі між цими командами завершувались перемогою бірмінгемського клубу і це, ймовірно, коштувало "Арсеналу" трофею в минулому сезоні. Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають фаворитом "Арсенал", На перемогу лондонців пропонують коефіцієнт 1,82; на перемгу бірмінгемського клубу - 4,50, на нічию - 3,90.