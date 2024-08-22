Київське "Динамо" поступилося австрійському "Зальцбургу"

Андрій Ярмоленко з київського "Динамо" в дії під час матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" (Київ) і ФК

Київське "Динамо" поступилось РБ "Зальцбургу" у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/2025.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Хоча “Динамо” мало декілька шансів забити гол, гра закінчилася з рахунком 0:2 (Нене, 29, Чергорд, 50).

Матч-відповідь раунду плейоф між "Динамо" та "Зальцбургом" відбудеться 27 серпня. Цей поєдинок кияни проведуть на виїзді.

У Лізі чемпіонів "Динамо" вже пройшло сербський "Партизан" (6:2 та 3:0) та шотландський "Рейнджерс" (1:1 та 2:0). РБ Зальцбург здолав нідерландський "Твенте" (2:1 та 3:3).