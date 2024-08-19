Стали відомі місця матчів молодіжної збірної України з футболу у вересні

Наступні поєдинки молодіжна збірна України проведе проти Сербії та Північної Ірландії.

Перший матч у вересні українська “молодіжка” проведе умовно вдома, а другий - на виїзді.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Свої наступні поєдинки у відбірному турнірі Євро-2025 з футболу молодіжна збірна України проведе проти команд Сербії та Північної Ірландії.

Матч Україна — Сербія відбудеться 6 вересня в латвійській Ризі на LNK Sporta Parks. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

А вже 10 вересня в місті Балліміна на стадіоні “Шоуграундс” пройде гра Північна Ірландія — Україна. Початок гри — о 21:45 за київським часом.