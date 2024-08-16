Сьогодні стартує Англійська футбольна прем'єр-ліга

Перший матч "Манчестер Юнайтед" - "Фулгем" розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Сьогодні, 16 серпня, стартує один із найпопулярніших футбольних чемпіонатів - Англійська Прем'єр-ліга.

Перший матч пройде на стадіоні "Олд Траффорд", де "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Фулгем". Стартовий свисток пролунає о 22.00.

Минулого сезону за чемпіонський титул боролися "Арсенал" та "Манчестер Сіті", а "Астон Вілла зробила" для своїх уболівальників подарунок, потрапивши в Лігу чемпіонів.

Шістка найкращих в АПЛ сезону 2023/2024: виглядала так: 1. "Манчестер Сіті" (91 очко), 2. "Арсенал" (89), 3. "Ліверпуль" (82), 4. "Астон Вілла" (68), 5. "Тоттенгем" (66), 6. "Челсі" (63).

До слова, експерти Favbet вважають "МанСіті" явним фаворитом і в цьогорічній чемпіонській гонці. Коефіцієнт на манкуніанців становить всього 1,10. На "Арсенал", де грає Олександр Зінченко, пропонується коефіцієнт 3,00.

Аутсайдерами експерти вважають "Лестер" (коєфіцієнт 1,45) "Іпсвіч Таун" (1,80), та "Саутгемптон" (2,40). Водночас, на виліт "Евертона", за який грає українець Віталій Миколенко, пропонується коефіцієнт 2,50, а "Борнмута» Іллі Забарного - 10.