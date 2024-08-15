Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті

Далі в українки - випробування першою ракеткою світу.

Українська тенісистка Марта Костюк подолала друге коло турніру елітної серії WTA 1000 у Цинциннаті. Суперницею нашої співвітчизниці була новозеландка Лулу Сан, з якою Марта зустрічалася два тижні тому на Олімпійських Іграх.

Як і в Парижі, на хардовому американському корті усе завершилося двома сетами. В першому українка була переконливішою - 6:3. А друга партія склалася більш конкурентно, проте в потрібну мить Костюк зробила брейк і здобула перемогу 7:5.

В 1/8 фіналу на Марту чекає найважче випробування - зустріч з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек. Представниця Польщі вже встановила у Цинциннаті власний рекорд - виграла 28-ий матч на турнірах-"тисячниках" за календарний рік.

Ангеліна Калініна, на жаль, поступилася Каролін Возняцкі у першому раунді. Еліна Світоліна свій матч другого кола проведе пізніше.