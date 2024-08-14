"Динамо" пройшло шотландський "Рейнджерс" у 3 кваліфай-раунді Ліги чемпіонів

Ще один крок до основної стадії: київське "Динамо" після прикрої номінально домашньої нічиєї тиждень тому змогло здобути перемогу над шотландським "Рейнджерс" на виїзді у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Український віцечемпіон досить надійно зіграв у захисті, але не вражав попереду. За більш-менш рівної гри важливим козирем для команди Олександра Шовковського стало вилучення у суперників: на 51-ій хвилині Хефте отримав другу жовту картку.

В більшості відзначитися біло-синім усе одно не вдавалося, поки наставник не вдався до замін. Вихід Волошина та Піхальонка вирішив долю гри: упродовж двох хвилин ці джокери Шовковського забезпечили киянам потрібний результат. Голи у ворота шотландців влітали на 82-ій та 84-ій.

0:2 на легендарному "Гемпден Парку" - "Динамо" проходить "Рейнджерс" та готується до "Зальцбурга". Саме австрійці стануть останньою перепоною для киян на шляху до того, щоб випробувати новий формат Ліги чемпіонів, де замість групового етапу буде спільна таблиця на 36 команд та аж 8 поєдинків для кожної перед плей-оф.