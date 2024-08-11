Очікуване золото Магучіх та рекорд Харлан: Україна здобула 12 медалей на Олімпіаді-2024

Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників

Збірна України здобула 12 медалей на Олімпіаді у Парижі. Національна команда посіла 22 сходинку медального заліку, перевершивши за кількістю золота свій результат на Іграх у Ріо-2016 і Токіо-2020.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан цілує бронзову медаль Олімпійських ігор у Парижі.

Ольга Харлан, бронза

Українська фехтувальниця здобула першу медаль для України на Олімпіаді-2024. Харлан здолала Чой Себін із Південної Кореї у бою за бронзову медаль – 15:14. Перемога дозволила Ользі зрівнятися за кількістю олімпійських нагород з Яною Клочковою – по 5.

Фото: EPA/UPG Сергій Куліш (ліворуч) зі срібною нагородою Олімпійських ігор у Парижі.

Сергій Куліш, срібло

Український стрілець став другим у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень на 50 метрів. На Іграх у Парижі Куліш здобув свою другу срібну олімпійську медаль у кар’єрі.

Фото: EPA/UPG Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників

Команда фехтувальниць на шаблі, золото

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова перемогли збірну Південної Кореї (45:42) у фіналі командних змагань з фехтування на шаблях. У вирішальній сутичці Ольга Харлан змогла переломити хід протистояння та принести своїй команді перемогу. Востаннє збірна України з фехтування тріумфувала у Пекіні-2008. Перемога дозволила Харлан стати найтитулованішою олімпійською українською спортсменкою в історії України.

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх із золотою медаллю Олімпійських ігор-2024.

Ярослава Магучіх, золото

Українська стрибунка у висоту приїхала до Парижу у статусі володарки світового рекорду. Магучіх змогла з першої спроби виконати стартові стрибки та виграла золоту медаль, взявши планку 2.00 метра.

Фото: EPA/UPG Ірина Геращенко з бронзовою медаллю Олімпійських ігор-2024.

Ірина Геращенко, бронза

Геращенко нарешті зняла «прокляття» четвертих місці. Вона зупинилася на висоті 1.98 метра, і цього вистачило для бронзової медалі. Україна у стрибках у висоту на п’єдесталі була представлена двома спортсменками.

Фото: EPA/UPG Медалісти Олімпіади-2024 у метанні молота.

Михайло Кохан, бронза

Український легкоатлет не зміг метнути молот за 80 метрів, але увійшов до трійки кращих на Олімпіаді. Кохан завоював дебютну медаль Олімпійських ігор і запевнив, що міг відпрацювати краще. Сподіваємося, він доведе це на наступній Олімпіаді.

Фото: НОК України Українець Ілля Ковтун позує зі срібною нагородою Олімпіади-2024 у Парижі.

Ілля Ковтун, срібло

Збірній України зі спортивної гімнастики не вистачало зовсім трішки, щоб стати на п’єдестал пошани. Зокрема, це стосується й окремих представників нашої команди. Ілля Ковтун став четвертим у вільних вправах, але потім зміг здобути срібло. Він став другим у вправах на брусах.

Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк із золотою медаллю після перемоги в фіналі Олімпійських ігор-2024.

Олександр Хижняк, золото

Український боксер чекав на цю медаль три роки. Після поразки у фіналі Олімпіади у Токіо Хижняк поставив собі за мету виграти паризькі Ігри. У фінальному протистоянні він переміг казаха Нурбека Оралбая та став олімпійським чемпіоном.

Фото: EPA/UPG Парвіз Насібов (ліворуч) зі срібною медаллю Олімпійських ігор-2024.

Парвіз Насібов, срібло

Борець греко-римського стилю з України теж йшов за своєю другою олімпійською медаллю. У Токіо він став другим, але перевершити результат минулих Ігор йому не вдалося. У боротьбі за золоту медаль Насібов поступився іранцю Саїду Ісмаїлі. Варто відзначити, що Парвіз отримав серйозну травму ока у попередніх сутичках, тому боровся у фіналі не готовим на 100 відсотків.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк із бронзовою медаллю Олімпійських ігор-2024.

Жан Беленюк, бронза

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 не зміг пробитися до фіналу змагань з греко-римської боротьби, тому змагався за бронзову медаль. На шляху до третьої олімпійської нагороди Жан Беленюк здолав поляка Аркадіуша Кулинича та став найтитулованішим українським спортсменом з боротьби у греко-римському стилі.

Фото: EPA/UPG Людмила Лузан та Анастасія Рибачок зі срібними медалями Олімпійських ігор-2024.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, срібло

Українська пара веслувальниць фінішувала другою у запливі каное-двійок на 500 метрів. Лузан і Рибачок повторили своє досягнення Токіо-2020. Шкода, що в індивідуальних запливах українки не змогли здобути медалі.

Фото: НОК України Ірина Коляденко зі срібною медаллю Олімпійських ігор у Парижі.

Ірина Коляденко, срібло

Бронзова призерка Токіо змогла покращити свій результат. Вона дійшла до фіналу, здолавши двох іменитих спортсменок. У сутичці за золото Ірина Коляденко поступилася Сакурі Мотокі.

На Олімпійських іграх у Парижі збірна України завоювала 12 медалей: 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

Нагадаємо, США очолили медальний залік Олімпіади-2024.