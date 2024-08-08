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Беленюк переміг у бронзовому фіналі та здобув для України десяту медаль Олімпійських ігор-2024

Українець завоював свою третю олімпійську нагороду.

Беленюк переміг у бронзовому фіналі та здобув для України десяту медаль Олімпійських ігор-2024
Жан Беленюк (праворуч) бореться у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG

Український борець Жан Беленюк переміг Аркадіуша Кулинича (3:1) з Польщі у поєдинку за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українець віддав супернику 1 пункт на початку сутички, але потім на досвіді здобув 3 очки. Після поєдинку він традиційно виконав гопак.

Жан Беленюк бореться у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк бореться у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.

Жан Беленюк під час бронзової сутички проти поляка Аркадіуша Кулинича на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк під час бронзової сутички проти поляка Аркадіуша Кулинича на Олімпіаді-2024.

Жан Беленюк виконує активну дію під час бронзового фіналу Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк виконує активну дію під час бронзового фіналу Олімпійських ігор-2024.

Перемога дозволила Беленюк зібрати весь комплект олімпійських нагород: срібло Ріо-2016, золото Токіо-2020 й бронзу Парижу-2024. Після завершення сутички Жан зняв борцівки, що символізує закінчення професійної кар'єри борця.

Жан Беленюк після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.

Жан Беленюк танцює гопак після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк танцює гопак після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.

Жан Беленюк зняв борцівки після здобуття бронзової медалі Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк зняв борцівки після здобуття бронзової медалі Олімпіади-2024.

Борцівки Жана Беленюка після останньої сутички борця у професійній кар'єрі на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Борцівки Жана Беленюка після останньої сутички борця у професійній кар'єрі на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, в активі збірної України 10 медалей на Олімпіаді-2024: 3 золота, 3 срібла й 4 бронзи. 

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