Український борець Жан Беленюк переміг Аркадіуша Кулинича (3:1) з Польщі у поєдинку за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українець віддав супернику 1 пункт на початку сутички, але потім на досвіді здобув 3 очки. Після поєдинку він традиційно виконав гопак.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк бореться у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк під час бронзової сутички проти поляка Аркадіуша Кулинича на Олімпіаді-2024.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк виконує активну дію під час бронзового фіналу Олімпійських ігор-2024.

Перемога дозволила Беленюк зібрати весь комплект олімпійських нагород: срібло Ріо-2016, золото Токіо-2020 й бронзу Парижу-2024. Після завершення сутички Жан зняв борцівки, що символізує закінчення професійної кар'єри борця.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк танцює гопак після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк зняв борцівки після здобуття бронзової медалі Олімпіади-2024.

Фото: EPA/UPG Борцівки Жана Беленюка після останньої сутички борця у професійній кар'єрі на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, в активі збірної України 10 медалей на Олімпіаді-2024: 3 золота, 3 срібла й 4 бронзи.