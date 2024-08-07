Олімпіада-2024. День 12. Хижняк виграв золоту медаль. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 7 серпня, українці можуть поборотися за медалі у чотирьох видах спорту.

Олександр Хижняк під час Олімпійських ігор-2024.

00:20. ТАААААААААААААК!!!!!!!!! ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК ВИГРАВ ЗОЛОТО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР-2024!!!! У ФІНАЛІ УКРАЇНЕЦЬ ЗДОЛАВ НУРБЕКА ОРАЛБАЯ З КАЗАХСТАНУ ЗА ОЧКАМИ РОЗДІЛЬНИМ РІШЕННЯМ СУДДІВ!!!

23:26. Буквально за півгодини розпочнеться фінальний бій Олександра Хижняка проти Нурбека Оралбая із Казахстану. Тримаємо кулаки за кулаки українця!

23:15. Теджун Пак з Південної Кореї переміг Гашима Магомедова з Азербайджану в фіналі змагань з тхеквондо на Олімпіаді-2024 та виграв золоту медаль. Вітаємо!

BACK TO BACK for Thailand!

Panipak Wongpattanakit wins Olympic gold for the second time in her career at the Grand Palais 🥇

-

BACK TO BACK pour la Thaïlande !

Panipak Wongpattanakit remporte une médaille d'or olympique pour la deuxième fois de sa carrière au Grand Palais 🥇… pic.twitter.com/38L7GuE5FS — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

23:05. Знаєте, хто далі всіх метає диск? Ямаєць Родже Стона виграв золото у метанні диска. Литовець (!) Міколас Алекна здобув срібло, а Меттью Денні з Австралії став третім.

A throw of 7⃣0⃣m!!!

Rojé Stona sets a new Olympic record and brings Jamaica its first gold medal 🥇

-

Un lancé à 7⃣0⃣m !!!

Rojé Stona signe un nouveau record Olympique et offre à la Jamaïque sa première médaille d'or 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/KXtQM1emoK — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

23:00. Вітайте олімпійську чемпіонку зі стрибків з жердиною. Ніна Кеннеді з Австралії посіла перше місце. Американка Кеті Мун здобула бронзову медаль, а Аліша Ньюмен з Канади завоювала бронзу.

Nina Kennedy raised the highest in the Stade de France sky 🌠

The Australian was the only one to clear the 4.90m bar, marking her season's best 🔥

-

Nina Kennedy s'est élevée le plus haut dans le ciel du Stade de France 🌠

L'Australienne est la seule à avoir franchi la barre à… pic.twitter.com/f5uBhGp1h7 — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

22:45. Квінсі Голл з США здобув золото з бігу на 400 метрів. Другим фінішував британець Меттью Гадсон-Сміт, третім – Музала Самуконга із Замбії.

What a comeback in the final 🤯

Quincy Hall is the fastest to complete a lap at the Stade de France ⚡️

-

Quel retour dans la dernière ligne droite 🤯

Quincy Hall est le plus rapide pour boucler le tour de la piste du Stade de France ⚡️#Paris2024 pic.twitter.com/u5TIFmhsMc — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

22:40. Іранець Мохаммед Хаді Сараві став олімпійським чемпіоном, здолавши вірмена Артура Алексасяна у фіналі з греко-римської боротьби (97 кг) – 4:1.

Mohammadhadi SARAVI went on to win the gold medal in the 97kg category! 🥇

-

Mohammadhadi SARAVI est allé décrocher la médaille d'or dans la catégorie des 97kg ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/GP8jYyITCz — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

22:30. Оксана Лівач поступилася японці Юх Сусакі у поєдинку за бронзову медаль (0:10). Зараз варто підтримати українку, адже вона була у кроці до олімпійської медалі.

21:30: Збірна США виграла золото у командному жіночому персьюті на Олімпіаді-2024. Вітаємо!

Sorry, we couldn't be as fast as the USA Pursuit Team!

Gold medal for Valente, Williams, Dygert and Faulkner 🥇 Huge performance, congrats!



Médaille d'or pour la Team USA en Poursuite par équipe ! Quelle performance de Valente, Williams, Dygert et Faulkner.#Paris2024 pic.twitter.com/AYJhjnKATi — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

21:00. Навіть не кличте на баскетбол, якщо на арені не буде таких фанатів!

Basketball fans,

Who’s heading to the final?



📸 Paris 2024 / @OdieuxBoby pic.twitter.com/3wqOSmsU8l — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

20:40. Збірна Австралії серед чоловіків здобула золоті медалі у чоловічому командному персьюті. Вітаємо команду!

Oi Oi Oi ! Team Australia managed to win gold for the first time since 2004 in men's team pursuit 🥇 ! Congrats 🚴‍♂️

-

Oi Oi Oi ! L'équipe d'Australie a réussi à gagner l'or pour la première fois depuis 2004 en poursuite par équipe 🥇 ! Félicitations 🚴‍♂️#Paris2024 pic.twitter.com/jzMLvJs1y6 — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

20:20. Кіган Палмер став олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу. Срібло здобув американець Том Шаар, бронзу – бразилець Аугусто Акіо.

Who else but Keegan? 🇦🇺🛹

A run of 93.78 in the qualifiers and a final victory with 93.11 points secure the double for the Australian! 🔝

The reigning Olympic champion triumphed in skateboard park at the foot of the majestic Obelisk in Place de la Concorde.

-

Qui gagne ? Keegan… pic.twitter.com/EJwAGtjlmx — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

Prince of the Park 🛹

After an incredible first run Keegan Palmer takes gold! 🥇

-

Prince du Park 🛹

Après un premier run incroyable Keegan Palmer décroche l'or ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/bgwwJPEo6B — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

20:02. Ось вона – ціна фіналу!

Фото: EPA/UPG Українець Парвіз Насібов після півфінальної сутички на Олімпійських іграх-2024.

19:59. Жан Беленюк поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані (3:3) за останньою активною дією у півфіналі Олімпійських ігор! Шкода, але попереду в олімпійського чемпіона Токіо-2024 бронзовий фінал.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк (праворуч) під час півфінальної сутички на Олімпіаді-2024.

19:49. На килим виходить Жан Беленюк! Давай, чемп!!!

19:29. Боротьба була складною і це видно по обличчю Парвіза... Здоров'я! До фіналу потрібно відновитися.

Фото: EPA/UPG Хасрат Джафаров з Азербайджану (червоний) і Парвіз Насібов з України під час півфінального поєдинку серед чоловіків у греко-римській боротьбі у категорії до 67 кг на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

19:28. ТААААААААААААК!!!!!!! Парвіз Насібов – фіналіст Олімпіади!!!!!! У півфіналі він переміг Хасрата Джафарова з Азербайджану. Рахунок двобою залишився нічийним, але Парвіз останнім виконав активну дію ат пройшов до свого другого фіналу поспіль.

19:28 Після Парвіза до за справу візьметься Беленюк!

19:27. Насібов уже бореться у півфіналі. Рахунок – 3:3... Без валідолу цього лева дивитися заборонено!!!

19:20. Пост вдячності збірній США за те, що привезли на Ігри зірок НБА! 8 серпня американці зіграють проти Сербії у півфіналі Олімпіади-2024. Теж чекаєте?

All eyez on them 🇺🇸

Two games and one goal for a 5-star team ⭐

-

All eyez on them 🇺🇸

Deux matchs et un seul objectif pour une équipe 5 étoiles ⭐



📸 #Paris2024 / @Flo_Pernet pic.twitter.com/5KxT4UZUdH — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

19:00. Китаєць Лі Фабінь став олімпійським чемпіоном у важкій атлетиці (61 кг). Другим став Теерапонг Сілачай з Таїланду, третім – американець Гемптон Морріс.

LI FABIN become Olympic champion with a total of 310kg and an Olympic snatch record of 143kg! 🥇

-

LI FABIN devient champion Olympique avec un total de 310kg et un record Olympique à l'arrachée de 143kg ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/PeGnSoMiUn — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

18:39. Ось так проводжають легенду! Швед Арман Дюплантіс на цьогорічних Іграх виграв золоту медаль у стрибках із жердиною та оновив світовий та олімпійський рекорди. Звичайний день для генія!

One last round of applause before he goes!

Sweden Arena Paris welcomed Mondo Duplantis for a last celebration. Thanks legend, Paris will always be your home 🫶



📸 Paris 2024 / Bilal Aouffen pic.twitter.com/lSNS4s1Tkt — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

18:32. У Парижі стартували змагання важкої атлетики. Україну на змаганнях представить Каміла Конотоп.

Let the Weightlifting Begin at Paris 2024! 🏋️‍♂️



Welcome to the South Paris Arena for an epic showcase of strength and skill. Watch the best athletes compete for gold in the Snatch and Clean & Jerk.



Get ready for the Men's 61kg and Women's 49kg events 🏅 pic.twitter.com/9l0zbDKd0K — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

18:10. Маріт Баумістер з Нідерландів завоювала золоту медаль з вітрильного спорту на Олімпійських іграх-2024. Срібло завоювала Анн-Марі Ріндом із Данії, бронзу – Ліне Хост із Норвегії.

Фото: EPA/UPG Золота медалістка Маріт Баумістер з Нідерландів святкує після змагань з вітрильного спорту на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

18:00. Сумні новини з паризького басейну! Вікторія Кесарь завершила кваліфікаційні змагання зі стрибків з 3-метрового трампліна на 27 позиції та не пройшла до фіналу змагань. В основній частині змагань візьмуть участь 18 кращих стрибунок.

17:45. Австралієць Метью Верн виграв золоту медаль у вітрильному спорті. Він випередив кіпріота Павлос Контідес (срібло) і Стефано Пескьєра (бронза) з Перу.

Фото: EPA/UPG Метью Верн з Австралії святкує перемогу в змаганнях з вітрильного спорту на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

17:35. Неподобство від Міжнародної федерації каное! Українську веслувальницю Анастасію Рибачок змусили заклеїли напис «I’m Ukrainian» на її каное, в якому вона змагатиметься у каное-одиночці у кваліфікації.

Фото: Телебачення Торонто Каное українки Анастасії Рибачок з наліпкою.

17:20. Орієнтовно за дві години розпочнуться півфінальні матчі Жана Беленюка та Парвіза Насібова. Перший змагатиметься проти Алірези Мохмадіпіані з Ірану (87 кг), а другий – проти Хасрата Джафарова з Азербайджану (67 кг).

17:10. Українка Вікторія Кесарь змагається кваліфікації у стрибках у воду з 3-метрового трампліна. Вона йде на проміжній 26 позиції...

17:00. Тим часом на Олімпіаді тривають змагання з гольфу! Це завжди красиво!

16:45. Ось так виглядав фінал зі скелелазіння на Олімпіаді!

16:30. Сьогодні визначать імена фіналістів Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків у волейболі. Польща зіграє проти США, а Італія зустрінеться із Францією.

16:15. Обережно! Рівень легендарності зашкалює! 23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс і 4-разовий володар золота у Парижі Леон Маршан!

Give us a more iconic duo. We will wait. 🐐



📸 #Paris2024 pic.twitter.com/VlOsVp2zaf — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

16:00. Павло Алтухов завершив виступи на Олімпіаді. Він не зміг пробитися до півфіналу з веслування каное-одиночок на 1000 метрів. Українець показав четвертий результат у чвертьфіналі, а для проходу далі потрібно було фінішувати у двійці найкращих.

15:30. Вітайте олімпійську чемпіонку в скелелазінні! Полька Александра Мирослав завоювала золоту медаль зі скелелазіння на швидкість на Олімпіаді-2024. У фіналі вона здолала китаянку Ден Лицзюань.

The only thing missing was the Olympic title, and that's now a reality! 🥇🇵🇱

-

Il ne lui manquait plus que le titre Olympique, c'est chose faite ! 🥇🇵🇱#Paris2024 pic.twitter.com/UXJcJIbRFD — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

15:15. Павло Алтухов йде далі! Українець фінішував п’ятим у кваліфікаційному запливі каное-одиночок на 1000 метрів. Він виступить у чвертьфіналі змагань!

15:10. Гарні новини з легкої атлетики! Олег Дорощук пройшов до фіналу змагань зі стрибків у висоту!

Фото: EPA/UPG Олег Дорощук з України після однієї зі спроб під час кваліфікації зі стрибків у висоту серед чоловіків на змаганнях з легкої атлетики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

14:50. Браво, Маріє! Повх фінішувала другою у заїзді байдарок-одиночок на 500 метрів та пройшла до півфіналу Олімпіади! Віримо в українку!

14:33. Греко-римляни сьогодні у вогні!!! Жан Беленюк зміг здійснити камбек та здолав Нурсултана Турсинова у чвертьфіналі Олімпіади – 7:3.

14:23. У паралельному бою Жан Беленюк проведе свою сутичку у чвертьфіналі. Українцю протистоятиме казаху Нурсултану Турсинову. Удачі, чемпіоне!

14:21. Молодчинка!!! Насібов знову переміг! Цього разу він на характері здолав Амантура Ісмаїлова з Киргизстана – 7:6! Далі – півфінал!!!

14:10. За декілька хвилин Насібом змагатимуться у чвертьфіналі!

13:45. Марія Перес та Альваро Мартін з Іспанії стали олімпійськими чемпіонами в естафеті зі спортивної ходьби. Нагадаємо, український дует Оляновська – Банзерук прийшов шістнадцятим.

¡Victoria del equipo español! 🇪🇸

María Pérez y Álvaro Martín son los primeros campeones olímpicos de la historia en el relevo mixto de maratón marcha 🥇

Terminaron la carrera de 42,195 km con un tiempo de 2:50:31

-

Team Spain for the win! 🇪🇸

Maria Perez and Alvaro Martin are the… pic.twitter.com/DPMHI38gkL — Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2024

13:22. Тааааааааааааак!!! Парвіз Насібов у вольовому стилі переміг серба Мате Немеша (3:2) та пройшов до чвертьфіналу змагань! Парвіз пройшов опонента у своєму стилі, браво!

13:11. Браво! Беленюк на класі розібрався з представником Китаю (7:1) та впевнено пройшов до чвертьфіналу змагань.

13:00. За мить свій бій в 1/8 фіналу проведе олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Він проведе свій бій проти Хайтао Цяня.

12:50. Владислав Лавський не зміг подолати планку 2.20 метра з трьох спроб і завершив виступи на Олімпіаді... Єдиний представник України на змаганнях – Олег Дорощук.

12:40. Терміново! Оксана Лівач боротиметься не у втішних сутичках, а за бронзову медаль. Так сталося, тому що Вінет Пхегот з Індії, яка здолала українку та пройшла до фіналу, була дискваліфікованою, адже не вклалася у вагу 50 кг. Добрі новини!

12:30. Шкода! Андрій Проценко не зміг подолати планку 2.15 метра та достроково завершив змагання.

12:25. Водночас українські стрибуни у висоту Владислав Лавський, Олег Дорощук й Андрій Проценко змагаються на кваліфікаційному етапі.

12:20. Зовсім скоро Жан Беленюк і Парвіз Насібом проведуть свої стартові двобої на Олімпіаді. Уболіваємо за наших борців.

12:15. Веслувальниця Марія Повх фінішувала четвертою у заїзді байдарок-одиночок на 500 метрів. Цього вистачило, щоб пробитися до чвертьфіналу. Початок – о 14:30 за Києвом.

12:00. Перші результати змагального дня! Українці Людмила Оляновська та Іван Банзерук фінішували на 16-й сходинці в змішаній естафеті зі спортивної ходьби.

Вітаємо, друзі! У дванадцятий змагальний день на Олімпіаді Олександр Хижняк проведе фінальний бій, а Жан Беленюк і Парвіз Насібом розпочнуть свій шлях до мрії.