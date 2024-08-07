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Підсумки 11 змагального дня Олімпіади-2024: США очолює медальний залік

Українці не брали участі у медальних змаганнях.

Підсумки 11 змагального дня Олімпіади-2024: США очолює медальний залік
Габріель Томас із США святкує перемогу у фіналі змагань з легкої атлетики на дистанції 200 метрів під час Олімпійських ігор у Па
Фото: EPA/UPG

За підсумками 11 змагального дня збірна США очолила медальний залік Олімпійських ігор, випередивши Китай.

Десятка кращих:

1. США – 86 (24 золотих + 31 срібна + 31 бронзова медалі)

2. Китай – 58 (22 + 20 + 16)

3. Австралія – 35 (14 + 13 + 9)

4. Франція – 48 (13 + 16 + 19)

5. Велика Британія – 46 (12 + 15 + 19)

6. Південна Корея – 26 (11 + 8 + 7)

7. Японія – 29 (11 + 6 + 12)

8. Італія – 26 (9 + 10 + 7)

9. Нідерланди – 19 (8 + 5 + 6)

10. Німеччина – 17 (9 + 5 + 4)

…………….

18. Україна – 7 (2 + 2 + 3)

Нагадаємо, Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.

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