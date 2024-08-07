Підсумки 11 змагального дня Олімпіади-2024: США очолює медальний залік

За підсумками 11 змагального дня збірна США очолила медальний залік Олімпійських ігор, випередивши Китай.
Десятка кращих:
1. США – 86 (24 золотих + 31 срібна + 31 бронзова медалі)
2. Китай – 58 (22 + 20 + 16)
3. Австралія – 35 (14 + 13 + 9)
4. Франція – 48 (13 + 16 + 19)
5. Велика Британія – 46 (12 + 15 + 19)
6. Південна Корея – 26 (11 + 8 + 7)
7. Японія – 29 (11 + 6 + 12)
8. Італія – 26 (9 + 10 + 7)
9. Нідерланди – 19 (8 + 5 + 6)
10. Німеччина – 17 (9 + 5 + 4)
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18. Україна – 7 (2 + 2 + 3)
Нагадаємо, Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.