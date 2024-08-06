13 серпня в Глазго (Шотландія) відбудеться гра у відповідь.

Перший гол забив Андрій Ярмоленко на 37-й хвилині, рахунок зрівняв Сір'єль Дессер (90+4).

Українці не втримали перемогу на останніх секундах матчу.

Матч, який відбувся в Любліні (Польща), закінчився з рахунком 1:1.

“Динамо” зіграло внічию у першому матчі з “Рейнджерс”

Українці не втримали перемогу на останніх секундах матчу.

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