Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

“Динамо” зіграло внічию у першому матчі з “Рейнджерс”

Українці не втримали перемогу на останніх секундах матчу.

“Динамо” зіграло внічию у першому матчі з “Рейнджерс”
“Динамо” зіграло внічию у першому матчі з “Рейнджерс”
Фото: EPA/UPG

Футболісти “Динамо” Київ провели перший поєдинок третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч, який відбувся в Любліні (Польща), закінчився з рахунком 1:1.

Українці не втримали перемогу на останніх секундах матчу.

Підписуйтесь на наш Google News

Перший гол забив Андрій Ярмоленко на 37-й хвилині, рахунок зрівняв Сір'єль Дессер (90+4).

13 серпня  в Глазго (Шотландія) відбудеться гра у відповідь.

  • Якщо столичне “Динамо” пройде у третьому кваліфікаційному раунді шотландський “Рейнджерс”, у плей-офф гратиме із переможцем пари “Зальцбург” (Австрія) – “Твенте” (Нідерланди).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies