“Динамо” зіграло внічию у першому матчі з “Рейнджерс”

Футболісти “Динамо” Київ провели перший поєдинок третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
Матч, який відбувся в Любліні (Польща), закінчився з рахунком 1:1.
Українці не втримали перемогу на останніх секундах матчу.
Перший гол забив Андрій Ярмоленко на 37-й хвилині, рахунок зрівняв Сір'єль Дессер (90+4).
13 серпня в Глазго (Шотландія) відбудеться гра у відповідь.
- Якщо столичне “Динамо” пройде у третьому кваліфікаційному раунді шотландський “Рейнджерс”, у плей-офф гратиме із переможцем пари “Зальцбург” (Австрія) – “Твенте” (Нідерланди).