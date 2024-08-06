Підсумки 10 змагального дня Олімпіади-2024: срібна медаль Ковтуна, Китай знову очолив медальний залік

Український гімнаст Ілля Ковтун нарешті здобув довгоочікувану медаль Олімпіади у Парижі. Він став другим у фінальних вправах на паралельних брусах. Ще один українець, олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв фінішував на восьмій сходинці.
Український стрілець Павло Коростильов змагався у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів. Він йшов другим більшу частину змагань, але у фінальній частині двічі влучив у «п’ятірку» та опустився на п’яту позицію.
Шанси на медаль мала також українська веслувальниця Вікторія Ус. Вона не змогла пробитися до півфіналу змагань з каяк-кросу.
За підсумками десяти змагальних днів Китай знову очолив медальний залік.
Десятка кращих:
1. Китай – 53 (21 золотих + 18 срібних + 14 бронзових медалей)
2. США – 78 (20 + 30 + 28)
3. Австралія – 32 (13 + 11 + 8)
4. Франція – 46 (12 + 16 + 18)
5. Велика Британія – 42 (12 + 13 + 17)
6. Республіка Корея – 26 (11 + 8 + 7)
7. Японія – 26 (10 + 5 + 11)
8. Італія – 26 (9 + 10 + 7)
9. Нідерланди – 17 (7 + 6 + 4)
10. Німеччина – 16 (7+5+4)
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18. Україна – 7 (2+2+3)
Нагадаємо, Олімпійські ігри у Парижі триватимуть до 11 серпня.