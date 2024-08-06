Підсумки 10 змагального дня Олімпіади-2024: срібна медаль Ковтуна, Китай знову очолив медальний залік

У десятий змагальний день Олімпійських ігор Україна боролася за медалі у чотирьох видах спорту.

Ілля Ковтун під час виступу на паралельних брусах на Олімпійських іграх-2024.

Український гімнаст Ілля Ковтун нарешті здобув довгоочікувану медаль Олімпіади у Парижі. Він став другим у фінальних вправах на паралельних брусах. Ще один українець, олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв фінішував на восьмій сходинці.

Фото: EPA/UPG Ілля Ковтун з України бере участь у фіналі змагань зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Український стрілець Павло Коростильов змагався у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів. Він йшов другим більшу частину змагань, але у фінальній частині двічі влучив у «п’ятірку» та опустився на п’яту позицію.

Шанси на медаль мала також українська веслувальниця Вікторія Ус. Вона не змогла пробитися до півфіналу змагань з каяк-кросу.

За підсумками десяти змагальних днів Китай знову очолив медальний залік.

Десятка кращих:

1. Китай – 53 (21 золотих + 18 срібних + 14 бронзових медалей)

2. США – 78 (20 + 30 + 28)

3. Австралія – 32 (13 + 11 + 8)

4. Франція – 46 (12 + 16 + 18)

5. Велика Британія – 42 (12 + 13 + 17)

6. Республіка Корея – 26 (11 + 8 + 7)

7. Японія – 26 (10 + 5 + 11)

8. Італія – 26 (9 + 10 + 7)

9. Нідерланди – 17 (7 + 6 + 4)

10. Німеччина – 16 (7+5+4)

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18. Україна – 7 (2+2+3)

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Парижі триватимуть до 11 серпня.