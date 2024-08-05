Підсумки 9 змагального дня Олімпіади-2024: золото Магучіх, бронза Геращенко й Кохана

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх у Парижі.

У дев’ятий змагальний день Олімпійських ігор-2024 у Парижі українські спортсмени змагалися за медалі у спортивній гімнастиці та легкій атлетиці, зокрема стрибках у висоту й метанні молота.

Фото: EPA/UPG Назар Чепурний з України виступає під час фіналу чоловічого опорного стрибка на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 4 серпня 2024 року.

Гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радівілов випробовували свої сили в опорному стрибку. Хоч Чепурний очолив турнірну таблицю у кваліфікації до цього приладу, у фіналі йому не вдалося повторити успіх – він посів шосту сходинку. На восьмій позиції розташувався Ігор Радівілов.

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх (праворуч) й Ірина Геращенко (ліворуч) святкують здобуття медалей на Олімпіаді-2024.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко змогли здобути олімпійські медалі. Магучіх для золота вистачило подолати висоту 2.00 метра, а Геращенко – 1.95 метра. Обидві спортсменки здобули свої медалі – золото й бронзу відповідно – завдяки меншій ніж у суперниць кількості спроб. Утретє в історії України одразу дві вітчизняні спортсменки стояли на одному п’єдесталі.

Фото: EPA/UPG Михайло Кохан під час фіналу змагань із метання молота на Олімпійських іграх-2024.

Паралельно зі стрибками у висоту у метанні молота змагався Михайло Кохан. Він став третім, показавши результат 79.39 метра.

Після дев’ятого змагального дня Україна піднялася на 11 позицій у медальному заліку Олімпіади.

Десятка кращих:

1. США – 71 (19 золотих + 26 срібних + 26 бронзових медалей)

2. Китай – 45 (19 + 15 + 11)

3. Франція – 44 (12 + 14 + 18)

4. Австралія – 41(12 + 11 + 8)

5. Велика Британія – 37 (10 + 12 + 15)

6. Республіка Корея – 24 (10 + 7 + 7)

7. Японія – 24 (9 + 5 + 10)

8. Італія – 22 (7 + 10 + 5)

9. Нідерланди – 15 (6 + 5 + 4)

10. Німеччина – 12 (5 + 5 + 2)

...................

17. Україна – 6 (2 + 1 + 3)

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Парижі триватимуть до 11 серпня.