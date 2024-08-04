Головний тренер збірної України з боксу про виступ Хижняка: "Бій пройшов нервово, але по-іншому й бути не могло"

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський оцінив для LB.ua бій Олександра Хижняка проти кубинця Арлена Лопеса у півфіналі Олімпіади-2024.

"Бій був по-справжньому напруженим, але по-іншому й бути не могло, адже проти нашого Олександра вийшов ще один якісний, технічно оснащений боєць. Так, місцями було складно, бо кубинець – дворазовий олімпійський чемпіон. У першому раунді Хижняк влучав у блок, тому, мені здається, судді віддали перевагу Лопесу, але сама трихвилинка була без явного фаворита. Далі Олександр знайшов свій ритм і переміг", – пояснив Сосновський.

За його словами, українська команда знайома з майбутнім суперником Хижняка у фіналі, казахом Нурбеком Оралбаєм, адже Олександр перетинався з ним раніше у ринзі.

Нагадаємо, Олександр Хижняк роздільним рішенням суддів здолав кубинця Арлена Лопеса та вийшов до свого другого в кар'єрі фіналу Олімпійських ігор.

На Іграх у Токіо Хижняк поступився у фіналі бразильцю Еберту Соузі нокаутом та здобув срібну медаль.