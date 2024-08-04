Сербський тенісист ​Новак Джокович вперше став чемпіоном Олімпійських ігор

Він переміг іспанця Карлоса Алькараса в матчі з двома тайбрейками.

Сербський тенісист Новак Джокович здобув дебютне "золото" Олімпійських ігор в одиночному розряді серед чоловіків. Він здолав у фіналі Карлоса Алькараса - 2:0 за сетами.

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Джокович та Алькарас вперше у кар'єрі пробились до фіналу тенісного олімпійського турніру. Причому для іспанця Олімпійські ігри-2024 у Парижі стали першими у кар'єрі, натомість Джокович виступив на своїх п'ятих Іграх.

Перед Парижем-2024 він мав лише одну олімпійську медаль - здобув "бронзу" в Пекіні-2008. На попередніх іграх в Лондоні-2012 та Токіо-2020 серб зазнавав поразки у бронзовому фіналі, а в Ріо-2016 вибув ще у першому колі змагань.

Напередодні Олімпійських ігор-2024 Джокович та Алькарас зустрічались у фіналі турніру серії Грендслем – Вімблдону-2024. Тоді перемогу у протистоянні здобув представник Іспанії, здолавши серба у трьох сетах. Таким чином дві експерші ракетки світу зустрілись у вирішальному матчі на другому поспіль великому турнірі.