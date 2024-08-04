Головне за ніч та ранок неділі, 4 серпня: 140 боєзіткнень, удар по залізниці на Полтавщині, День Повітряних Сил

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024.

У ніч на неділю, 4 серпня, росіяни атакували Україну двома ракетами і 5 ударними безпілотниками, сили ППО збили усі п’ять ворожих дронів.

"У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. – по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА "Shahed", район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ", — йдеться у повідомленні командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.

Сили і засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили п’ять БпЛА "Shahed-131/136" у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський в День Повітряних сил Збройних сил України подякував захисникам неба за кожну збиту російську ціль.

Привітання Президент опублікував у соцмережах. "Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору. Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба – українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність", – наголосив Президент.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 106 - із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 військових, також серед втрат ворога 5 танків, 59 артсистем та 3 засоби ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали 582910 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російське військо знову атакувало Полтавщину, повідомив очільник ОВА Філіп Пронін. За його даними, в області працювала ППО.

У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.

Вранці "Укрзалізниця" повідомила, що вночі російська армія атакувала на Полтавщині залізничну інфраструктуру. Унаслідок обстрілів низка поїздів Харківського напрямку змінила маршрути, тому вони слідують із суттєвими затримками.

Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено колії, контактну мережу та опори.

Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними теплотягами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання.

Жертв та постраждалих немає.

Через обстріли окупантів об'єкти критичної інфраструктури пошкоджено і на Сумщині.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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