Ворог атакував Полтавщину, в області працювала ППО

За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.

Російське військо знову атакувало Полтавщину, повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.

За його даними, в області працювала ППО.

У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.

“Вкотре закликаю не нехтувати безпекою, у разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях”, – написав Пронін.

Зазначимо, раніше “Суспільне” повідомило про звуки вибухів у Миргородському районі Полтавщини.

До цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку Миргорода.