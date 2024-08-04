Ворог атакував Полтавщину, в області працювала ППО

Російське військо знову атакувало Полтавщину, повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.
За його даними, в області працювала ППО.
У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.
“Вкотре закликаю не нехтувати безпекою, у разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях”, – написав Пронін.
Зазначимо, раніше “Суспільне” повідомило про звуки вибухів у Миргородському районі Полтавщини.
До цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку Миргорода.