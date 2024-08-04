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Ворог атакував Полтавщину, в області працювала ППО

За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.

Ворог атакував Полтавщину, в області працювала ППО
Ілюстративне фото: пункт управління ППО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Російське військо знову атакувало Полтавщину, повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.  

За його даними, в області працювала ППО. 

У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає. 

“Вкотре закликаю не нехтувати безпекою, у разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях”, – написав Пронін. 

Зазначимо, раніше “Суспільне” повідомило про звуки вибухів у Миргородському районі Полтавщини. 

До цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку Миргорода.

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