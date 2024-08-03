Росіяни за день 37 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Есманьська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано атаку FPV дронами (1 вибух).

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено атаки FPV дронами (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи).

Великописарівська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також ворог атакував FPV-дронами (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів), атаку FPV дронами (1 вибух).

Новослобідська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаки FPV дронами (4 вибухи).

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