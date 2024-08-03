Пов'язаних із “вагнерівцями” британців звинуватили в підпалі комерційного об'єкта в Лондоні, повідомляє DW.

Обвинувачені – 22-річний та 19-річний громадяни Великобританії, підозрювані у підпалі комерційного об'єкта у Східному Лондоні у березні 2024 року. Компанія, якій належить об'єкт, за даними ЗМІ, має зв'язки з Україною.

За версією слідства, обвинувачені в компанії ще п'ятьох чоловіків, які також фігурують у справі, підпалили об’єкт за дорученням російської ПВК "Вагнер", визнаної терористичною організацією на території Великобританії.

Фігурантів справи звинувачують у порушенні нового закону про безпеку, який спрямований на жорсткіше припинення ворожих дій проти країни, включаючи шпигунство.