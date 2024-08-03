Гарріс відхилила пропозицію Трампа про дебати 4 вересня на Fox News

Демократка буде дотримуватися раніше запланованої дати на ABC News.

Віцепрезидентка Камала Гарріс відхилила пропозицію опонента-республіканця Дональда Трампа провести дебати з нею перед аудиторією в прямому ефірі на Fox News, пише Bloomberg.

Вона заявила, що буде дотримуватися раніше запланованої дати на ABC News.

У кампанії Гарріс відповіли, що Трамп “намагається відмовитися від дебатів, на які він уже погодився”, і вона “буде там так чи інакше” на ABC 10 вересня ‒ це очна зустріч, погоджена Трампом і Джо Байден перед тим, як президент зняв свою кандидатуру.

Колишній президент і кандидат від Республіканської партії розпочав останній раунд словесної перепалки з демократкою вчора ввечері, опублікувавши пост у соцмережах, у якому йдеться, що він “погодився з Fox News” провести дебати з Гарріс 4 вересня в Пенсільванії.

“Маневрування підвищує ймовірність того, що американські виборці не побачать дебатів між двома основними кандидатами до загальних виборів 5 листопада”, ‒ зазначає видання.

Натомість Трамп і Гарріс можуть провести дуельні телевізійні заходи у “стилі міських зборів”.

У липні Камала Гарріс заявила, що вона готова до дебатів із Трампом, однак він відмовився від запланованих на 10 вересня, мотивуючи це високою підтримкою.

Вчора Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії. До цього вона вже обійшла Трампа по зборах коштів: американці пожертвували їй $310 млн.