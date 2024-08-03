Цими вихідними Камала Гарріс розгляне шість кандидатів на пост віце-президента

Віце-президентка США та кандидатка на пост президента Камала Гарріс цими вихідними проведе співбесіди із шістьмома потенційними віце-президентами.

Як пише АР, у списку є демкрат Енді Бешер з Кентуккі, губернатор штату Іллінойс Дж. Б. Прітцкер, губернатор Пенсільванії Джош та Тім Уолз з Міннесоти, а також сенатор Марк Келлі з Арізони та міністр транспорту Піт Буттігіг.

Шапіро та Келлі вважаються одними з лідерів відбору, список якого спочатку складався із близько десяти імен.Дехто публічно відмовився від кандидатства, як-от губернатор Північної Кароліни Рой Купер.

Кінцевий термін для обрання напарника фактично закінчиться вівторок, коли Гарріс розпочне тур сімома ключовими штатами.

Президент Джо Байден сказав журналістам у п’ятницю, що він говорив з Харріс про її пошуки кандидата у віце-президенти, проте заперечив, що дає поради Гарріс щодо якостей, яких вона повинна шукати в напарнику. «Я дозволю їй це вирішити», — сказав Байден.

Деякі із людей із короткого списку Гарріс раптово скасували свої плани на вихідні. Наприклад, Шапіро скасував три збори коштів у приморських громадах на узбережжі Лонг-Айленда.

Вже наступного тижня Камала Гарріс збирається розпочати турне у семи штатах, від Пенсільванії до Невади, зі своїм напарником.

Минулого тижня республіканець Дональд Трамп оприлюднив свого обранця на посаду віцепрезидента ‒ сенатора-популіста від Огайо Джея Д. Венса.