Понад 30 людей загинули через теракт у Сомалі

У столиці країни терорист-смертник здійснив напад на готель.

Щонайменше 32 людини загинули і десятки поранені внаслідок нападу терориста-смертника і озброєних людей на популярний пляж та готель Beach View в столиці Сомалі Могадішо в п'ятницю.

Про це повідомляє державне ЗМІ SONNA та ВВС.

Зазначається, що відомо про 32 убитих цивільних та близько 63 поранених, деякі з них у критичному стані.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що атаку здійснили бойовики угруповання "Аш-Шабаб", які контролюють значні частини південного та центрального Сомалі.

Це угруповання пов’язане з Аль-Каїдою та майже 20 років вело жорстокі повстанські дії проти уряду Сомалі.

Скоїли напад щонайменше п'ятеро осіб, один із них був терористом-смертником, ще троє нападників були вбиті. Ще одного схопили живим, він сидів за кермом авто, яке було "начинене" видухівкою.

Під час затримання однин поліцейський загинув, ще одного поранили.