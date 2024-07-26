Теракт може бути влаштовано іранськими терористичними групами.

Ізраїль попередив Францію про можливий теракт під час проведення Олімпійських ігор у Парижі (ілюстративне фото)

Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац у листі до свого французького колеги Стефана Сежурне попередив про можливий теракт під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє Le Figaro.

В листі вказано, що є потенційна загроза терористичних атак проти ізраїльських спортсменів і туристів. Цю загрозу несуть "іранські терористичні групи та інші терористичні організації".

"Дехто прагне зашкодити святкуванню цієї радісної події", – йдеться в листі.

Втім, інших деталей стосовно терактів не наводиться.