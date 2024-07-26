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Ізраїль попередив Францію про можливий теракт під час проведення Олімпійських ігор у Парижі

Теракт може бути влаштовано іранськими терористичними групами. 

Ізраїль попередив Францію про можливий теракт під час проведення Олімпійських ігор у Парижі
Ізраїль попередив Францію про можливий теракт під час проведення Олімпійських ігор у Парижі (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац у листі до свого французького колеги Стефана Сежурне попередив про можливий теракт під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє Le Figaro.

В листі вказано, що є потенційна загроза терористичних атак проти ізраїльських спортсменів і туристів. Цю загрозу несуть "іранські терористичні групи та інші терористичні організації".

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"Дехто прагне зашкодити святкуванню цієї радісної події", – йдеться в листі. 

Втім, інших деталей стосовно терактів не наводиться.

  • Франція надасть ізраїльській олімпійській збірній 24-годинну охорону під час Ігор-2024 в Парижі.
  • Французька поліція запобігла ймовірним терактам під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Правоохоронці затримали прихильника правої ідеології, який планував здійснення атак у столиці.
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