Ілля Ковтун: «Після операції нога ще дає про себе знати, але я готовий на 100 відсотків»

Українець Ілля Ковтун під час одного з виступів на паралельних брусах.

Український гімнаст Ілля Ковтун розповів LB.ua про те, наскільки він готовий фізично до Олімпійських ігор у Парижі.

«Відчуття, що Олімпіада вже поряд, з’явилося ще близько місяця тому. Не встиг очима кліпнути, а ось уже й змагання. Після травми й операції нога ще дає про себе знати. На жаль, ми трішки пізно зробили операцію. Після Олімпіади будемо знову обстежуватися, адже є порвані зв’язки, сухожилля. Одразу не займався цим, адже довелося б довго відновлюватися. Тренер каже, що я готовий на 100 відсотків. Залишився такий момент, щоб це зрозуміла моя голова. На змаганнях я готовий ризикувати. У нас є великі шанси бути на п’єдесталі командою, тому варто постаратися. Є хвилювання, звісно, але я думаю, що наша команда продемонструє хороший результат», – сказав Ковтун.

За його словами, країна-господарка змагань якісно підготувалася до проведення Олімпійських ігор.

«В олімпійському селищі все знаходиться поряд, тому нам тут зручно. У суботу буде перший етап кваліфікації, тому готуємося до цього. Я живу сам у кімнаті. Вона простора, тому вистачає місця, щоб розкласти речі. Тут дуже гарне приміщення для виступу. Думаю, там буде багато глядачів», – розповів гімнаст.

Нагадаємо, в суботу, 27 липня, розпочнеться перший кваліфікаційний етап змагань зі спортивної гімнастики на Олімпіаді-2024. Україну в цьому виді спорту представлять Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах.