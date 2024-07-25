Нейтральні спортсмени на Олімпіаді-2024: хто з українців може зустрітися з росіянами й білорусами

За день стартують літні Олімпійські ігри в Парижі , у яких візьмуть участь десять з половиною тисяч спортсменів. 31 атлет виступатиме без символіки своєї країни й гімну. Щобільше — не братиме участі в церемонії відкриття. Хто з українців може зійтися у протистоянні з нейтральними атлетами та що передбачає нейтральність росіян і білорусів на Олімпіаді — далі в матеріалі.

Рекомендації МОК: дієвий механізм відсіяв понад 90 відсотків росіян і білорусів

У грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет опублікував заяву, в якій дозволив російським і білоруським атлетам виступати на Олімпіаді в нейтральному статусі. Щоб отримати цей статус, вони мусили відповідати усім критеріям нейтральності, зокрема, не бути частиною військових формувань і не підтримувати війну. З огляду на кількість атлетів, які пройшли перевірку, можна зробити висновок, що цей механізм був дієвим.

Фото: EPA/UPG Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах під час промови.

Крім того, через довгий процес ухвалення рішень російські й білоруські спортсмени в деяких видах спорту банально не встигли вибороти олімпійську ліцензію.

Тож якщо на Олімпіаді в Токіо російське представництво налічувало 330 осіб, а білоруське — 104, у Парижі, за даними МОК, тільки 60 атлетів цих країн отримали змогу виступити. При цьому дехто відмовився змагатися за правилами нейтральності, зокрема: десять російських борців і чотири дзюдоїсти. А білоруська тенісистка Арина Соболенко зрезигнувала, адже, за її словами, отримала травму.

Фото: Макс Требухов LB.ua. Президент НОК України Вадим Гутцайт під час розмови з

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт в інтерв’ю LB.ua пояснив тенденцію відмови росіян і білорусів від участі в Олімпіаді жорсткими критеріями нейтральності. На його думку, Україна хоч і не до кінця (бо росіяни й білоруси все ж візьмуть участь у змаганнях), але виконала завдання відсторонити їх від Олімпіади.

Т.в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний водночас зауважив, що росіяни й білоруси сприймають критерії нейтральності як приниження.

«Вони (росіяни й білоруси. — LB.ua) вважають, що ті критерії, які висунув МОК, є приниженням: виступати на таких умовах, коли заборонено підіймати прапор, навіть казати, звідки вони приїхали. Російський прапор узагалі заборонений на всій території Олімпійських ігор. Тому російські спортсмени починають зараз займати таку позицію, що це "зрада". Нас це влаштовує, ми взагалі вважаємо, що їх там не має бути, бо кожного ми розцінюємо як агента гібридного впливу Росії у світі», — наголосив Бідний.

Хто з українців теоретично зустрінеться з росіянами й білорусами на Олімпіаді

На Паризьких іграх нейтральних російських спортсменів буде 15. Вони змагатимуться у велоспорті, стрибках на батуті, веслуванні на байдарках і каное, плаванні й тенісі. Саме в останньому виді спорту їх буде найбільше — 7.

Білорусів же буде 16, зокрема: у велоспорті, стрибках на батуті, тхеквондо, важкій атлетиці, стрільбі, академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное та плаванні.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна під час виступу на Олімпійських іграх у Токіо.

Отже, шанс позмагатися з нейтральними спортсменами теоретично можуть отримати Михайло Романчук, Олена Костевич, Людмила Лузан, Каміла Конотоп, Яна Бєломоїна, Еліна Світоліна, Марта Костюк й інші. Аби вберегти українських атлетів від провокативних ситуацій і посприяти безпеці делегації на Іграх, Національний олімпійський комітет і Міністерство молоді та спорту України розробили рекомендації щодо контактів з нейтральними атлетами.

Як знайти нейтральних росіян і білорусів на Іграх

Згідно з критеріями МОК, нейтральні спортсмени виступатимуть без національної символіки на формі, гімну й прапора. Вони також не візьмуть участі в церемонії відкриття Олімпіади на Сені. Ба більше, їхніх результатів не зарахують у медальний залік. На випадок, якщо нейтральний атлет виграє змагання, Міжнародний олімпійський комітет підготував для нього окрему музичну композицію без слів і прапор. Жодного представника урядів Росії та Білорусі не запросили й не акредитували на Ігри.

Фото: IOC Прапор нейтральних спортсменів на Паризькій олімпіаді.

Росіяни вже мають подібний досвід, адже з 2016 року не виступають під своїми прапором і гімном на Олімпіаді через порушення допінгових правил.

Представництво України на Іграх

Збірна України на Олімпійських іграх налічує 140 осіб. Найбільше серед них легкоатлетів — 25. До слова, президент Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics) британець Себастьян Коу виступив проти участі в Олімпіаді росіян і білорусів навіть у нейтральному статусі.

Представництво України на Паризьких іграх найменше в історії. На Олімпіаді в Токіо змагалися 157.

Про те, хто з українців здатен завоювати олімпійську медаль — у матеріалі LB.ua.