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"Дніпро-1" отримав дві технічні поразки в Лізі конференцій

Україна втратила одного представника в єврокубках ще навіть до зіграних матчів.

"Дніпро-1" отримав дві технічні поразки в Лізі конференцій

Європейський сезон для українських футбольних клубів ще навіть не розпочався, а ми вже маємо втрату однієї команди-представника. "Дніпро-1" очікувано вибув із Ліги конференцій. 

Як зазначає УЄФА на своєму сайті, через відмову від організації домашнього матчу та повідомлення про неприбуття на виїзний поєдинок дніпряни отримали дві технічні поразки з рахунком 0:3 у протистоянні другого кваліфікаційного раунду з угорською "Академією Пушкаша".

Таким чином Україна матиме лише чотирьох представників у єврокубках - "Шахтар", "Динамо", "Кривбас" та "Полісся". Проте зароблені бали до рейтингу асоціації усе одно ділитимуться на 5. 

Раніше "Дніпро-1" офіційно був виключений зі складу учасників Української Прем'єр-ліги. Команда не має фінансування та втратила практично весь свій склад. Клубу дозволили звернутися до ПФЛ, щоб зберегти професійний статус та мати змогу повернутися до змагань у майбутньому.

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