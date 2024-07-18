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Мирон Маркевич ​залишив посаду головного тренера ФК "Карпати"

Він очолив львівський клуб у червні 2023 року.

Мирон Маркевич ​залишив посаду головного тренера ФК "Карпати"
Мирон Маркевич
Фото: "Карпати"

Футбольний клуб "Карпати" оголосив про припинення співпраці з колишнім головним тренером команди Мироном Маркевичем.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що 73-річний фахівець та клуб досягли взаємної згоди про припинення співпраці.

Раніше з'явилась інформація, що Маркевич подав у відставку через недостатню комплектацію "Карпат" та прихід на посаду головного тренера команди U-19 Владислава Лупашка.

Згодом тренер підтвердив, що покидає клуб.

Маркевич очолив львівський клуб у червні 2023 року. За підсумками минулого сезону команда посіла друге місце у Першій Лізі, та у сезоні 2024/25 зіграє в УПЛ.

 

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