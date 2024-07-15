Аргентина мінімально перемогла Колумбію у фіналі Копа Америка-2024

Збірна Аргентини здолала Колумбію (1:0) у фіналі Копа Америка, повідомили на сайті південноамериканської футбольної конфедерації.
Колумбійці діяли активніше впродовж першого тайму, але відзначитися не вдалося.
На 66 хвилині капітан аргентинців Ліонель Мессі не зміг продовжити гру через травму та залишив поле зі сльозами на очах. Основний час поєдинку закінчився без голів. Долю матчу вирішив точний удар Лаутаро Мартінеса на 112 хвилині: форвард отримав пас від Джовані Ло Чельсо та перекинув колумбійського голкіпера.
Збірна Аргентини захистила титул чемпіонів Копа Америки та завоювала рекордний 16-й кубок у своїй історії, випередивши за цим показником Уругвай.
Фінал Копа Америки став останнім матчем у міжнародній кар’єрі аргентинського футболіста Анхеля Ді Марії.
Нагадаємо, на шляху до фіналу Аргентина здолала в плей-оф збірні Еквадору (2:1) та Канади (2:0).