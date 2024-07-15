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Аргентина мінімально перемогла Колумбію у фіналі Копа Америка-2024

Аргентинці здобули 16-й трофей Копа Америка в історії.

Аргентина мінімально перемогла Колумбію у фіналі Копа Америка-2024
Фото: EPA/UPG

Збірна Аргентини здолала Колумбію (1:0) у фіналі Копа Америка, повідомили на сайті південноамериканської футбольної конфедерації.

Колумбійці діяли активніше впродовж першого тайму, але відзначитися не вдалося. 

Аргентинець Ліонель Мессі (ліворуч) проти колумбійця Річарда Ріоса під час фіналу Копа Америка-2024 у Майамі-Гарденс, Флорида, США.
Фото: EPA/UPG
Аргентинець Ліонель Мессі (ліворуч) проти колумбійця Річарда Ріоса під час фіналу Копа Америка-2024 у Майамі-Гарденс, Флорида, США.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі отримує медичну допомогу під час фінального матчу Копа Америка-2024 проти Колумбії в Майамі-Гарденс, Флорида, США.
Фото: EPA/UPG
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі отримує медичну допомогу під час фінального матчу Копа Америка-2024 проти Колумбії в Майамі-Гарденс, Флорида, США.

На 66 хвилині капітан аргентинців Ліонель Мессі не зміг продовжити гру через травму та залишив поле зі сльозами на очах. Основний час поєдинку закінчився без голів. Долю матчу вирішив точний удар Лаутаро Мартінеса на 112 хвилині: форвард отримав пас від Джовані Ло Чельсо та перекинув колумбійського голкіпера.

Збірна Аргентини захистила титул чемпіонів Копа Америки та завоювала рекордний 16-й кубок у своїй історії, випередивши за цим показником Уругвай. 

Анхель Ді Марія з Аргентини в матчі проти Колумбії під час фіналу Копа Америка-2024 між Аргентиною та Колумбією в Маямі Гарденс, Флорида, США.
Фото: EPA/UPG
Анхель Ді Марія з Аргентини в матчі проти Колумбії під час фіналу Копа Америка-2024 між Аргентиною та Колумбією в Маямі Гарденс, Флорида, США.

Фінал Копа Америки став останнім матчем у міжнародній кар’єрі аргентинського футболіста Анхеля Ді Марії.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Аргентина здолала в плей-оф збірні Еквадору (2:1) та Канади (2:0).

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