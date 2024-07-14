Англія проти Іспанії: сьогодні визначиться чемпіон Євро-2024

Сьогодні у фіналі чемпіонату Європи з футболу 2024 року зіграють збірні Іспанії та Англії.

Битва за титул відбудеться на арені у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Гру розсудить бригада арбітрів на чолі з французом Франсуа Летексьє.

Команди по-різному йшли до фіналу.: Іспанія впевнено вийшла з першого місця в групі, а далі - розібралася з Грузією, Німеччиною та Францією. Натомість Англія ніяк не могла знайти свою гру і спочатку ледь пройшла Словаччину, а потім Швейцарію та Нідерланди.

Збірна Англії зіграє у фіналі Євро вдруге поспіль і намагатиметься реабілітуватися за поразку Італії у 2020 році.

Іспанці ж мають значно кращі успіхи на Євро. Вони тричі перемагали на турнірі – у 1964, 2008 та 2012 роках. У фіналі поступалися лише одного разу – у 1984-му, коли програли господарям турніру - збірній Франції.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet вважають фаворитами Іспанію. Котирування на фінал виглядає так: перемога Іспанії - 2,51; нічия - 2,93; перемога Англії - 3,4.

При цьому фахівці очікують на не надто результативну зустріч. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 становить 2,63 бала. На аналогічний тотал менше – 1,53. Очікується також, що гра закінчиться в основний час – ймовірність овертаймів - 6,00, серії пенальті – 4,50.

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