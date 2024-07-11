У фіналі Копа Америка Аргентина зіграє з Колумбією

Поки у Європі вболівальники ділилися враженнями від перемоги Англії над Нідерландами, свої футбольні пристрасті кипіли на іншому континенті: на Копа Америка визначився другий фіналіст, яким стала збірна Колумбії.

Хамесу Родрігесу та компанії вдалося обіграти Уругвай, понад тайм провівши у меншості. Муньос отримав дві жовтих картки і залишив поле достроково. А за сім хвилин до того Лерма забив з асисту того-таки Хамеса, який записав до активу вже шосту результативну передачу на турнірі. Більше в історії за один розіграш Копа Америка не робив жоден інший гравець.

Увесь другий тайм колумбійці вдесятьох тримали результат, а Уругвай безуспішно намагався реалізувати більшість. 1:0 у підсумку - Колумбія 14 липня позмагається за трофей з Аргентиною, сподіваючись засмутити Ліонеля Мессі. "Бьянко-селесте" у першому півфіналі обіграли Канаду 2:0.