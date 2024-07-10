Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні Нідерланди та Англія визначать між собою ім'я другого фіналіста Євро-2024.

До вашої уваги гол команд у першому таймі:

Фото: EPA/UPG Гаррі Кейн з Англії переграє голкіпера Барта Вербрюггена з Нідерландів і забиває під час півфінального футбольного матчу Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Хаві Сімонс (по центру) з Нідерландів забиває перший гол під час півфінального футбольного матчу Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

Основні статистичні показники першого тайму (Нідерланди – Англія): володіння м'ячем (35:65), удари (2:8), удари в площину воріт (1:3), кутові (1:0), жовті картки (1:0).

Перерва!!!

45+2. Сімонс обережно відпасував на Аке у штрафному майданчику англійців, але тому не вдалося зберегти м'яч у себе. Гакпо підбіг допомогти, але у підсумку нічого небезпечного створити не вдалося.

45. Німецький арбітр додав 3 хвилини до основного часу першого тайму!

43. Джуд вкотре зібрав біля себе декількох гравців Нідерландів, розкрутився та намагався віддати пас на Кейна. Не вдалося цього разу.

Ван Дейк сьогодні надійно грає позаду. Ось знову перервав пас на Кейна.

42. Англійці контролюють м'яч в центрі поля, готуючи атаку.

38. Фоден знову наважився на удар. Нідерландцям варто взяти до уваги ці спроби Філа, бо рано-пізно, але він свого досягне.

Пару слів щодо Вермана. Свого часу на старті Євро Куман замінив Вермана на 21 хвилині матчу... Футболіст він цікавий, але все залежить від того, чи вдасться увійти в ритм матчу.

А де Джуд Беллінгем?.. Спойлер: чоловіка поки не видно на полі.

34. Заміна у Нідерландів: Депая змінив Верман.

Мемфіс Депай тримається за ногу. Судячи з усього, на одного з лідерів чекатиме заміна...

31. Команди починають розганятися!!! Фоден спробував пробити з приблизно 25 метрів – м'яч після удару облизав ліву хрестовину воріт і вилетів за межі поля.

30. Бакайо Сака пройшов правим флангом та зміг подати правою неробочою ногою, але адресатів пасу не знайшлося.

29. Чуєте дзвін? Це Дюмфріс у поперечину влучив після подачі з кутового. Хороший був шанс вийти вперед для нідерландців.

28. За мить нідерландці вибігли в контратаку, м'яч дійшов до Малена, але форвард не зміг нормально пробити – удар заблокували.

27. Едгар Давідс (закреслено) Хаві Сімонс по-олдскульному випередив Беллінгема, який, коли б отримав пас, мав би шанс пробити.

25. Складається враження, що англійці мають перевагу в забитих м'ячах. Нідерландці натомість просідають психологічно.

24. Фоден ледь не обікрав нідерландців, але Де Врей встиг виправитися і відібрав м'яч.

Якщо ви думаєте, що Дензел Дюмфріс реабілітувався на пенальті у сволї ворота, то – так! Англійці вже мали б перемагати з рахунком 2:1.

22. Такі моменти потрібно реалізовувати!!! Кобі Мейну викотив на Філа Фодена, а той трішки незграбно, але копнув м'яч у ворота нідерландців! За мить до голу з лінії воріт м'яч зупинив Дюмфріс.

Англійці більше контролюють м'яч, але поки без гостроти.

19. Гол заспокоїв обидві команди. Зараз гра "несеться" центром поля.

18. ГООООООЛ!!! Гаррі Кейн філігранним ударом у лівий кут воріт зрівняв рахунок у матчі. Якщо чесно, капітан пробив без жодного шансу.

16. Дюмфріс отримав жовту картку, пенальті виконуватиме Гаррі Кейн.

Вибачте, але відколи у футболі заборонено блокувати футболіста, який б'є по воротах...

Арбітр пішов дивитися VAR... Під питанням пенальті у ворота Нідерландів.

13. А ось це вже момент!!! Сака змістився з флангу в центр та намагався пробити по воротах – м'яч відібрали. Після рикошету Кейн наважився на удар в падінні, але пробив вище!

12. Кейн приклався з метрів 25-ти, але голкіпер нідерландців Вербругген парирував удар!

11. Вірджил Ван Дейк встиг перекусити простріл Райса на Кейна. Ще б трішки й капітан англійців дотягнувся б до м'яча.

10. Дежавю! Сака вкотре вирвався на оперативний простір і отримав можливість пробити, але Сімон раптово "постукав" у спину.

8. Англійці отримали право на штрафний удар. Біля м'яча розташувалися Фоден і Тріпп'єр.

Після таких моментів починає жевріти надія на те, що у футболі ще не все втрачено! Є ще серед футболістів авантюристи!

5. ГООООООООООООООЛ!!!!!!!! І не кажіть потім, що ми не попереджали!!! Хаві Сімонс вигриз м'яч ближче до воріт англійців, протягнув його і пробив, вразивши лівий кут воріт ПІкфорда – 1:0! Бравісссссссііііімонннннссссс, Хав'єре!

4. Сака непогано обстукався з Кейном і вийшов на позицію, з якої вчора вколотив гол Ламін Ямал. Бакайо натомість вирішив не ризикувати та відпасував назад. Усе за записками Саутгейта...

Забираємо свої слова назад! Фанатів збірної Англії вистачає-таки. Або ж оператори налаштовані сьогодні показувати лише британців.

3. На диво, але Англія пресингує осуперників. Ледь не вперше на Євро-2024. Нідерландці легко вийшли з-під тиску та організували атаку. Все було б добре, якби Мален зміг зачепитися за м'яч попереду.

2. Де б ви ще зустрілися, панове? Кейн поклав Гакпо на газон. Вам би ближче до воріт один одного...

1. З перших секунд англійці намагалися розіграти якусь домашню багатоходівку: Пікфорд отримав м'яч і щоєсили навісив ледь не до штрафного майданчика нідерландців. Нічого доброго з цього не вийшло.

Матч розпочався!!!

21:56. Поки ви молитеся богам, щоб ваша команда сьогодні перемогла, ваш покірний слуга сподівається, що під час матчу не буде стабілізаційних відключень світла:)

21:50. Зізнавайтеся, ви теж уболіваєте проти Гарета Саутгейта? Про те, чому він тренер-невдаха – в матеріалі LB.ua. До початку матчу залишилося 10 (ДЕСЯТЬ) хвилин!

21:45. Зловили для вас талановитого нідерландця Хаві Сімонса! Він стане другим наймолодшим футболістом Нідерландів, який виходить на матч півфіналу Євро (після легендарного Арьєна Роббена)! Відчуваємо, що сьогодні після гри про нього говоритимуть не менше, ніж вчора про Ламіна Ямала. До слова, обидва футболісти – це вихованці акадамеї "Барселони".

21:40. А знаєте, на кого зараз дивляться фанати обох команд? А ось на кого! Футболісти вийшли на передматчеву розминку.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної Нідерландів проводять розминку перед стартом півфіналу Євро-2024.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної Англії розминаються перед півфінальним матчем Євро-2024 проти Нідерландів.

21:30. Так, ми неупереджені! Уболівальники "левів" теж тут!

21:25. Здається, трибуни сьогодні підтримуватимуть саме збірну Нідерландів! До вашої уваги помаранчева стіна!

21:20. На полі у Дортмунді з'явилися футболісти обох команд. Відчути газон вийшли, так би мовити.

21:15. Сьогоднішні суперники грали між собою аж 22 рази. Перед півфінальним матчем мінімальна перевага на боці Нідерландів (7 перемог). Англійці тріумфували 6 разів, ще 9 поєдинків завершилися внічию.

21:00. Другий півфінал відбудеться у Дортмунді. Про домашню арену "Боруссії" складають легенди, адже підтримка фанатів на цих трибунах завжди заряджає усіх глядачів. Гляньте й ви на цього красунчика!

10 липня 2024 року. Дортмунд. "Сігнал Ідуна Парк". Початок матчу – о 22.00. Температура повітря +24С.

Ласкаво просимо на другий півфінальний матч Євро-2024, в якому зустрічаються національні збірні Нідерландів та Англії.

Стартові склади:

Нідерланди: Вербругген, Дюмфріс, Де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен, Сімонс, Рейндерс, Мален, Депай, Гакпо.

Головний тренер – Рональд Куман (Нідерланди).

Англія: Пікфорд, Гехі, Стоунс, Вокер, Тріпп'єр, Райс, Мейну, Сака, Беллінгем, Фоден, Кейн.

Головний тренер – Гарет Саутгейт (Англія).

Арбітр - Фелікс Цваєр (Німеччина).