Євро-2024 — шанс реабілітуватися для тренерів-невдах

Зазвичай на футбольних турнірах основна увага зосереджена на провідних гравцях. Цьогорічна європейська першість не виняток, адже на німецьких полях ми побачимо таких зірок, як Кілліан Мбаппе, Джуд Беллінгем, Кріштіану Роналду, Артем Довбик (трофей Пічічі помістив українця серед футболістів найвищої якості). Водночас вартими уваги залишаються наставники, під керівництвом яких фаворити намагатимуться підтвердити свій статус, аутсайдери — анулювати скепсис.

З-поміж тренерів працюватимуть і визнані майстри своєї справи, і ті, кому доведеться реабілітуватися після невдач. Таке собі протистояння «дешамів» і «куманів». Про коучів, за якими варто постежити на Чемпіонаті Європи, читайте далі в матеріалі.

Привести до перемоги Німеччину, щоб утерти носа німцям

Із популярних тренерів на континентальній першості буде Юліан Нагельсманн. Про 36-річного наставника (уявіть собі, він на два роки молодший за голкіпера Бундестіму Мануеля Ноєра) футбольна спільнота дізналася п'ять років тому. Тоді молодий коуч очолив «Лейпциг», котрий продемонстрував привабливий футбол. Юліан став таким собі символом нового покоління тренерів, по-хорошому схиблених на тактиці. Найкраще Нагельсманна характеризує той факт, що на кожен матч у нього щонайменше п'ять тактичних схем.

Фото: EPA/UPG Юліан Нагельсманн під час матчу.

Гнучкість і скрупульозність Юліана привернула увагу босів «Баварії». Здавалося, німець застовпить за собою місце коуча мюнхенців на роки. Його дебют у клубі вийшов змазаним, адже гравці не демонстрували звичних результатів. Щобільше, по-футбольному юному тренеру складно було завоювати повагу в роздягальні. Складно парирувати аргумент, що умовні Мюллер, Ноєр, Левандовський розуміються на грі явно не гірше за Нагельсманна.

Тренер таки зміг налагодити гру команди — вона пройшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши в 1/8 ПСЖ. Після цього його раптово звільнили. Версій було декілька. Спортивний директор «Баварії» Хасан Саліхаміджич заявив, що керівництво хвилювали невтішні результати мюнхенців. Ще одна ймовірна причина — витік інформації з роздягальні команди. Цей випадок пов’язують з дівчиною Юліана й за сумісництвом репортерки Bild. Що б там не було, німець пішов з клубу, але без роботи не залишився. Зараз він очолює збірну й готується завоювати рекордний четвертий кубок європейської першості для своєї країни. Крім основної мотивації, Юліан, очевидно, хоче довести «Баварії», що свого часу його помилково витурили з клубу. Для цього Нагельсманн має всі шанси, адже в його активі буде 12-й гравець — німецький уболівальник на трибунах.

Остання спроба Дешама

Дідьє Дешам — авторитет із солідним кабінетом трофеїв. Головне досягнення французького спеціаліста — перемога на Чемпіонаті світу-2018. Причому він може похизуватися кубком ЧС не тільки як тренер, але і як футболіст (світова першість 1998 року. — LB.ua). Збірну Франції очолює з 2012 року, тому німецьке Євро буде четвертим на чолі «блакитних». За 12 років кар’єри Дідьє так і не зміг привести своїх підопічних до перемоги на Чемпіонаті Європи.

Фото: EPA/UPG Дідьє Дешам зі срібною медаллю після поразки у фіналі ЧС-2022.

Забути про каталонський вояж

Найближчою до мети Франція була 2016 року, але у фіналі мінімально поступилася Португалії (0:1). Крім того, французи зазнали болючої поразки на останньому міжнародному турнірі — катарському ЧС. Враховуючи обставини, Дідьє Дешам буде мегавмотивованим перемогти. На тлі чуток про прихід на тренерський місток Зінедіна Зідана перемога на Євро-2024 стала б красномовним завершенням кар’єри Дідьє Дешама у збірній Франції. Шанси на це більш ніж реальні. За словами футбольного експерта Євгена Левченка, Франція має два повноцінні склади, тому на Євро може програти лише сама собі.

Ще один тренер, якому перемога на Євро дозволить вибілити репутацію — Рональд Куман. Коуч Нідерландів має скандальну репутацію ще з часів роботи у «Валенсії» (2007 рік. — LB.ua). Гравці розповідали, що Куман не розуміється на футболі та зловживає вином. Перше твердження звучить безглуздо, адже Рональд — один з кращих захисників в історії футболу. Крім того, переможець Чемпіонату Європи-1988 у складі Нідерландів. Ексфутболіст забив 223 голи протягом кар’єри і став найрезультативнішим захисником в історії.

Фото: EPA/UPG Рональд Куман під час тренувального процесу збірної Нідерландів.

Не назвеш провальною і тренерську кар’єру Кумана. Він очолював «Саутгемптон», «Евертон» і «Барселону». З першими двома вдавалося бути стабільним: не хапав зірок з неба, але під його керівництвом колективи грали стало, завершували сезон у середині турнірної таблиці Прем’єр-ліги. У 2018 році Куман очолив Нідерланди і зміг кваліфікуватися на Євро-2020 (перший міжнародний турнір нідерландців з 2014 року. —). Здавалося, що Рональд нарешті знайшов свій ритм у тренерській роботі, але все змінилося 2020 року. Через пандемію коронавірусу Чемпіонат Європи перенесли, а нідерландському спеціалісту тим часом запропонували роботу в «Барселоні». Він погодився й фактично зрадив національну команду, не дочекавшись Євро.

У каталонському клубі, який тонув у боргах, Рональду не вдалося вибудувати свою гру, тому він не затримався там більше ніж на рік. Незадовільні результати каталонців спровокували відставку. Попри відверто некрасивий відхід зі збірної Нідерландів, Куман знову очолив її. Євро-2024 — нагода реабілітуватися й попросити вибачення в Нідерландів за зраду чотирирічної давності.

Місце Саутгейта в історії

Серед фаворитів Євро-2024 є збірна Англії. Точно так само як перед Чемпіонатом світу-2018, Чемпіонатом Європи-2020 і Чемпіонатом світу-2022. Незважаючи на прогнози, команда не завоювала кубок міжнародних змагань під час тренерства Гарета Саутгейта. Найбільше досягнення «левів» під його керівництвом — вихід до фіналу Євро-2020. Англійці тоді поступилися Італії в серії післяматчевих пенальті. Уболівальники переживали цю поразку особливо боляче — вони чекають на кубок з 1966 року (перша і єдина перемога Англії на міжнародному турнірі. — LB.ua). З хвилею критики зіштовхнувся і Гарет Саутгейт. Хоч йому до цього не звикати.

Фото: EPA/UPG Гарет Саутгейт проводить тренування збірної Англії.

Упродовж роботи у збірній Саутгейта стабільно критикують. Причина перша — відсутність здобутків як тренера. Перед збірною він устиг на клубному рівні три роки попрацювати з «Мідлсбро» в Першій лізі Англії (2006–2009). Потім була чотирирічна перерва, молодіжка (2013–2016), з якою фінішував на останній сходинці у групі Євро й основна команда.

Ще одна претензія, яку неодмінно висувають Саутгейтові, стосується вибору гравців на турніри. Він віддає перевагу перевіреним, тому викликає їх, незважаючи на слабку фізичну форму. Особливо показово це працювало з Гаррі Магваєром. Англійський захисник помилявся, граючи за МЮ, буквально в кожному поєдинку, але Саутгейта це не хвилювало, тому для футболіста завжди було місце у збірній. До слова, на цьогорічному Євро Магваєра не буде, адже він отримав травму.

Перед Євро-2024 не обійшлося й без сюрпризів: Саутгейт не викликав до національної команди фіналіста цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів Джейдона Санчо, вінгера МЮ Маркуса Решфорда та півзахисника «Аякса» Джордана Гендерсона. Водночас у складі «левів» дебютують одразу чотири футболісти, зокрема: Джаррад Брентвейт, Джаррелл Кванса, Кертіс Джонс і Адам Вортон.

Фото: EPA/UPG Гарет Саутгейт під час матчу збірної Англії.

Саутгейт досі не здобув жодного вагомого титулу, проте дотримується своєї лінії у виборі гравців, тому від результату Євро-2024 залежатиме його майбутнє. Він може увійти в історію як тренер, який подарує Англії першу перемогу на Чемпіонаті Європи, або вляпатися в неї як той, хто змарнував чергове золоте покоління футболістів.

Чемпіонат Європи розпочнеться 14 червня. Усе, що потрібно знати про Євро-2024 — в матеріалі LB.ua.