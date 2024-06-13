Шахи: Руслан Пономарьов переміг на турнірі в Саламанці

Цікавий турнір відбувся в іспанському місті Саламанка: у коловому змаганні в сім турів грали чотири чоловіки й чотири жінки. Для українських любителів шахів це варте уваги, бо участь узяли ексчемпіони світу Руслан Пономарьов і Марія Музичук.
Звичайно, у такому короткому розіграші дуже важливо не засидітися на старті. Але Пономарьов, як на гріх, програв уже в першому раунді. Білими він дістав трохи гіршу позицію проти іспанця Едуардо Іттурісаги, а потім ще й не зміг її втримати й програв.
Тепер у киянина лишилися лише представниці жіночої статі. У цей момент згадалося давнє інтерв'ю з тоді ще 15-річним Русланом. На запитання, як ставиться до дівчат, спортсмен відповів, що вони не дуже добре грають у шахи. От і настав час довести цю тезу.
З чотирма жінками на фініші турніру українець не втратив і пів очка. Цікаво, що Адамс в останньому турі допоміг йому посісти чисте перше місце — він обіграв Алексеєнка. Тож залп із п’яти звитяг дозволив Русланові набрати 5,5 очка й посісти перше місце. Другим був Алексеєнко — 5 очок, третім — Адамс — 4,5.
Крім того, приємна звістка прийшла з норвезького Ставангера. Там, окрім двох супертурнірів (чоловічого та жіночого), відбувся ще й оупен. У ньому зіграли 66 учасників, серед яких 8 гросмейстерів. Перемогу (хоч і за додатковими показниками) здобув міжнародний майстер з Харкова Святослав Базакуца, який набрав 7 очок з 9. Зараз Святослав живе в Ліверпулі, ним опікується відомий англійський журналіст і шаховий організатор Малколм Пейн.