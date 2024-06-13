Шахи: Руслан Пономарьов переміг на турнірі в Саламанці

Цікавий турнір відбувся в іспанському місті Саламанка: у коловому змаганні в сім турів грали чотири чоловіки й чотири жінки. Для українських любителів шахів це варте уваги, бо участь узяли ексчемпіони світу Руслан Пономарьов і Марія Музичук.

Звичайно, у такому короткому розіграші дуже важливо не засидітися на старті. Але Пономарьов, як на гріх, програв уже в першому раунді. Білими він дістав трохи гіршу позицію проти іспанця Едуардо Іттурісаги, а потім ще й не зміг її втримати й програв.

Фото: facebook.com/Ruslan.Ponomariov Руслан Пономарьов перед шаховою партією.

Наступного дня Руслан акуратною грою дістав рівновагу чорними проти досвідченого англійця Майкла Адамса. У третьому турі українець зустрічався з рейтинговим фаворитом турніру, а на той момент ще й одноосібним лідером Кирилом Алексєєнком, який представляє Австрію. Боротьба була в'язка. Обидва суперники прагнули лише перемоги, але більш управним виявився українець. Наприкінці він вліпив візаві чистий мат, що зрідка трапляється в протистоянні шахістів такого рангу.

Тепер у киянина лишилися лише представниці жіночої статі. У цей момент згадалося давнє інтерв'ю з тоді ще 15-річним Русланом. На запитання, як ставиться до дівчат, спортсмен відповів, що вони не дуже добре грають у шахи. От і настав час довести цю тезу.

З чотирма жінками на фініші турніру українець не втратив і пів очка. Цікаво, що Адамс в останньому турі допоміг йому посісти чисте перше місце — він обіграв Алексеєнка. Тож залп із п’яти звитяг дозволив Русланові набрати 5,5 очка й посісти перше місце. Другим був Алексеєнко — 5 очок, третім — Адамс — 4,5.

Фото: FIDE Марія Музичук грає в шахи на турнірі.

У Марії Музичук в активі 2,5 очка, проте вона чорними взяла гору над Адамсом, а це в шахах трапляється дуже й дуже нечасто. Тож з творчого погляду досягнення львів’янки можна вважати досить непоганими.

Крім того, приємна звістка прийшла з норвезького Ставангера. Там, окрім двох супертурнірів (чоловічого та жіночого), відбувся ще й оупен. У ньому зіграли 66 учасників, серед яких 8 гросмейстерів. Перемогу (хоч і за додатковими показниками) здобув міжнародний майстер з Харкова Святослав Базакуца, який набрав 7 очок з 9. Зараз Святослав живе в Ліверпулі, ним опікується відомий англійський журналіст і шаховий організатор Малколм Пейн.