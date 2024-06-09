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Анна Музичук посіла друге місце на шаховому турнірі в Ставангері

Серед жінок перемогу здобула представниця Китаю Цзю Веньцзюнь. 

Анна Музичук посіла друге місце на шаховому турнірі в Ставангері
Анна Музичук (ліворуч) грає з Цзю Веньцзюнь.
Фото: Norway Chess / Stev Bonhage

Друге коло міжнародного шахового супертурніру в норвезькому  Ставангері українка Анна Музичук розпочала дуже вдало. У шостому турі вона грала проти китаянки Лей Тінцзе чорними. Анна чітко зробила нічию в першій партії з повним контролем. В Армагеддоні теж проявила себе досить упевнено. 

Львів’янка весь час підтримувала рівновагу, а в туровому закінченні навіть перехопила ініціативу. Проте, навіть нічия давала нашій шахістці той самий кінцевий результат.

У сьомому турі проти Музичук (білі) грала ще потужніша шахістка – чемпіонка світу Цзюнь Веньцзюй з Піднебесної. У першій зустрічі суперниці розійшлися миром. Тепер усе вирішувала швидка партію. Вона мала тим більше значення, що перед цим раундом обидві шахістки ділили перше – друге місця.

Анна намагалася тиснути на позицію чорних, але її грізна опонентка впевнено захищалася. Здавалося, що партія вже іде до нічийного результату, та тут все вирішив час. Чемпіонка світу прострочила його. Музичук перемогла в матчі (1,5:1) і стала одноосібним лідером турніру.

На жаль, втримати своє досягнення львів’янці не вдалося. Наступного дня вона поступилася Вайшалі Рамешбабу з Індії, також у додатковій партії. А от чемпіонка світу розігралася. Вона перемогла Пію Крамлінг (Швеція) і знову захопила лідерство.

Анна Музичук (ліворуч) грає з Пією Крамлінг.
Фото: Norway Chess / Stev Bonhage
Анна Музичук (ліворуч) грає з Пією Крамлінг.
У дев’ятому та десятому турі українська шахістка перемогла, але лише в додатковий час. Вона подолала Крамлінг та Хампі Конеру з Індії. Це принесло  Анні чисте друге місце з результатом 16 очок. На першому місці Цзю Веньцзюнь – 19. Інші результати: Лей – 14,5, Вайшалі – 12,5, Конеру – 10, Крамлінг – 8.

Результати в класичних шахах: Цзюй – 6,5, Музичук – 6, Лей – 5,5, Вайшалі – 4,5, Конеру – 4.

 У чоловіків, як і передбачалося, переміг норвежець Магнус Карлсен – 17,5 очка. Інші результати: Хікару Накамура (США) – 15,5, Рамешбабу Прагнанадха (Індія) – 14,5, Алеріза Фіруджа (Франція) – 13,5, Фабіано Каруана (США) – 11,5, чемпіон світу Дін Ліжень – 7 очок. 

Магнус Карлсен (ліворуч) грає проти Рамешбабу Прагнанадхи.
Фото: Norway Chess / Stev Bonhage
Магнус Карлсен (ліворуч) грає проти Рамешбабу Прагнанадхи.
У «нормальному» заліку підсумки були б такими: Накамура та Карлсен – по 6 з 10, Прагнанадха – 5,5, Фіруджа – 5, Каруана – 4,5, Дін Ліжень – 3.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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