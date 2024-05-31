Шахова весна українських грандів

За винятком чудового виступу Руслана Пономарьова на 57-му Меморіалі Капабланки у Гавані інші українські гросмейстери грали цієї весни зі змінним успіхом.

Перепади у грі Антона Коробова

Дуже близьким був до видатного результату Антон Коробов на турнірі у шведському Мальме. У цьому змаганні грали восьмеро гросмейстерів, причому Антон за рейтингом був передостаннім.Тут треба сказати про тенденцію сучасних шахів. На передові позиції виходять молоді або ж зовсім юні шахісти. Зокрема, претендентом на світову корону став 17-річний Доммраджі Гукеш з Індії. На чільних місцях у таблицях часто-густо перебувають його земляки Рамешбабу Прагнанахада та Арджум Ерігайсі, німець Вінсент Кеймер.

Фото: FIDE Антон Коробов під час шахової партії.

Тому не дивно, що узбецький гросмейстер, граючи проти Антона (хоча й чорними), вважав за потрібне переграти свого менш іменитого суперника. Але українця це абсолютно не згнітило. Він грав спокійно та упевнено, проте дуже солідно, не уникаючи нічийних продовжень.

Але бойовитий узбецький шахіст до певного часу й думати не хотів про мирний результат. Та поступово білі переграли свого опонента, виграли пішака та отримали великі шанси на перемогу, і Антон скористався ними сповна.

У другому раунді – ще одна звитяга. Українець продемонстрував у ендшпілі відмінну гру королем проти юного таланта з Франції Марка Мауріцці. У третьому турі ще одна важлива партія – проти Кеймера, який теж мав на той момент стовідсотковий результат. Антон білими грав винахідливо і наполегливо. На жаль, йому не вдалося реалізувати перевагу, хоча Коробов і був близький до цього.

На жаль, потім справи пішли гірше. Антон поступився у п’ятому турі Петру Свідлеру, але наступного дня в чудовому стилі обіграв шведа Нільса Гранделіуса. Наш шахіст перед останнім туром розділяв перше-третє місця. І йому лишалася єдина партія чемпіонки світу Цзю Веньцзюй. Як потім з’ясувалося, навіть нічия чорними давала українцеві розподіл першого-четвертого місць. І Антон досить непогано вів гру, але наприкінці припустився фатальної помилки й дуже прикро програв. Це принесло Коробову четверте місце з результатом 4 очка з 7.

І ветеран, і юніор

Цієї весни Василь Іванчук зіграв кілька турнірів поспіль. На турнірі в іспанському Сіджесі він виступив цілком успішно. Українець довгий час тримав лідерство, демонструючи чудові кондиції. Проте на фініші львів’янину довелося вдовольнитися «сріблом» з результатом 7,5 очка з 10.

Фото: FIDE Василь Іванчук під час шахової партії.

Змагання у Дубаї принесли Василю п’яте місце з півтори сотні учасників. А от наступний старт у Шарджі виявився вже надмірним для прославленого ветерана. Хоча він почав з блискучої перемоги над молодим казахстанським гросмейстером, але далі сил у львів'янина вже не вистачило, і він навіть не дотягнув до 50% результату. У нього 4 очка з 9 і 59-те місце з 88 учасників. Всі ці змагання підтвердили височенний клас ветерана, але ще раз нагадали незаперечну істину, що рано чи пізно усі ми поступаємось невблаганному партнеру, ім’я якого – час…

Тим часом на українському шаховому небосхилі з’явилася ще одна зірочка. Це – Олексій Наконечний з Трускавця Львівської області. На чемпіонаті світу зі швидких шахів до 10 років, який проходив у Албанії, Олексій набрав 9 очок з 11. Найголовнішою стала його перемога над суперзіркою з Росії (звісно, грав під прапором ФІДЕ) Романом Шарджієвим, причому чорним кольором. Цей шахіст блискуче зарекомендував себе на дорослому чемпіонаті світу з рапіду в грудні. Навіть Магнус Карлсен подарував Роману свою книжку.

Фото: Ігор Наконечний Олексій Наконечний (посередині) під час нагородження на чемпіонаті Європи.

Партія між Шарджієвим та Наконечним була не безпомилковою, але Олексій, який грав чорними, продемонстрував не лише чудову техніку, але й відмінні вольові й психологічні якості. Перед початком змагань юний українець був лише сьомим за рейтингом, але зрештою став чемпіоном Європи.

Хлопчик почав серйозно опановувати шахи у 2021 році. Його тренер – майстер Андрій Зазуляк з Кременчука працює з юним шахістом онлайн. А його батько, Ігор Наконечний, відповідає за психологічну підготовку. Цікаво, що він не має до шахів ніякого відношення, а був раніше артистом балету Львівського оперного театру.