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Зубко: «Ми маємо готові арени, які знаходяться в зоні бойових дій, але нам їх не віддають»

Внаслідок російських ракетних обстрілів, в Україні зменшується кількість інфраструктури, де можна розвивати хокей.

Зубко: «Ми маємо готові арени, які знаходяться в зоні бойових дій, але нам їх не віддають»
Фото: ФХУ

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко розповів в інтерв’ю LB.ua, що ФХУ не вдається перевезти льодові арени з прифронтової зони. 

«Льоду нам не вистачало й раніше. Ситуація зараз близька до критичної, адже більшість льоду було на сході України. Нам не вистачає інфраструктури саме на західній частині країни. Львів, місто-мільйонник, у якого немає своєї арени… Якщо ми будемо щось розбудовувати, то саме у тому регіоні. Не вирішеною залишилася проблема з релокацією арен. Лід залишився у Краматорську, але нам його не віддають. В арену в Дружківці влучила ракета, але там така ж ситуація. Це відвертий саботаж», – зауважив Зубко.

За його словами, начиння льодових арен Краматорська і Дружківки можна перевезти у більш безпечну зону, але на заваді стали очільники міст.

«Можна забрати все начиння, окрім самої конструкції. Мова про холодогенерацію, кондиціонування, борти, крісла. Можна перемістити це все до безпечного регіону, зробити мінімальні вкладення у каркас і використовувати лід за призначенням. Ми маємо готові арени, які знаходяться в зоні бойових дій, але нам їх не віддають. Ми вже перестали стукати, адже це не має сенсу. Вони знаходяться у власності муніципалітету. Очільник Краматорська, наприклад, взагалі не йде назустріч у цьому питанні. Ми розмовляли з ним, з його заступниками, але нам відмовили. Хоча ми навіть пропонували їм самостійно визначити, в який регіон перевезти арену, щоб це працювало. Ні мер Дружківки, ні мер Краматорська не реагують на наші пропозиції. Причини мені невідомі. Щобільше, з Дружківки ми вивезли-таки частину арени, але місцева влада не дозволила нам її запустити в іншому місті. Нам написали листа з вимогою повернути начиння і ми повернули. Нам справді не вистачає льоду, а він стоїть без діла у прифронтовій зоні», – пояснив президент ФХУ.

Нагадаємо, Росія розбомбила низку льодових арен в Україні, зокрема в Одесі, Харкові та Дніпрі.

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