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Українці стали срібними призерами у стрільбі зі швидкострільного пістолета на Чемпіонаті Європи

У поєдинку за “золото” українці поступилися німцям.

Українці стали срібними призерами у стрільбі зі швидкострільного пістолета на Чемпіонаті Європи
Українці стали срібними призерами у стрільбі зі швидкострільного пістолета на Чемпіонаті Європи
Фото: European Shooting Confederation

Українські стрілки вибороли чергову нагороду на чемпіонаті Європи з кульової стрільби (малокаліберна зброя) в хорватському Осієку.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту

Срібними призерами у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 м стали українські спортсмени Володимир Пастернак, Денис Кушніров та Максим Городинець. 

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У поєдинку за “золото” українці поступилися німцям з рахунком 11:17. Третє місце у команди Чехії.

Чемпіонат Європи триватиме до 8 червня.

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