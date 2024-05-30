Українці стали срібними призерами у стрільбі зі швидкострільного пістолета на Чемпіонаті Європи

Українські стрілки вибороли чергову нагороду на чемпіонаті Європи з кульової стрільби (малокаліберна зброя) в хорватському Осієку.
Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.
Срібними призерами у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 м стали українські спортсмени Володимир Пастернак, Денис Кушніров та Максим Городинець.
У поєдинку за “золото” українці поступилися німцям з рахунком 11:17. Третє місце у команди Чехії.
Чемпіонат Європи триватиме до 8 червня.
- Український спортсмен Максим Городинець здобув “золото” на чемпіонаті Європи з кульової стрільби.