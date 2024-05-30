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"Олімпіакос" - переможець Ліги конференцій УЄФА

Перший європейський клубний трофей для грецьких команд.

"Олімпіакос" - переможець Ліги конференцій УЄФА
Фото: EPA/UPG

Непересічна подія для грецького футболу: вперше в історії клуб з цієї країни здобув єврокубок. У фіналі Ліги конференцій, який приймали Афіни, "Олімпіакос" обіграв італійську "Фіорентину".

Команди подарували глядачам багато боротьби, але мало небезпечних моментів - а голів за регламентовані 90 хвилин узагалі так і не було. Матч перейшов у овертайми, і на 116-ій хвилині найкращому бомбардиру Ліги конференцій Ель-Каабі вдалося забити. Арбітри ВАР взяли тривалу паузу на те, щоб підтвердити взяття воріт, але зрештою головний рефері таки вказав на центр. 

Часу відігратися у "фіалок" вже практично не залишалося. 0:1 - вони другий рік поспіль поступаються у фіналі третього за пресижністю євротурніру. А "Олімпіакос" святкує історичну перемогу. 

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