"Олімпіакос" - переможець Ліги конференцій УЄФА

Непересічна подія для грецького футболу: вперше в історії клуб з цієї країни здобув єврокубок. У фіналі Ліги конференцій, який приймали Афіни, "Олімпіакос" обіграв італійську "Фіорентину".

Команди подарували глядачам багато боротьби, але мало небезпечних моментів - а голів за регламентовані 90 хвилин узагалі так і не було. Матч перейшов у овертайми, і на 116-ій хвилині найкращому бомбардиру Ліги конференцій Ель-Каабі вдалося забити. Арбітри ВАР взяли тривалу паузу на те, щоб підтвердити взяття воріт, але зрештою головний рефері таки вказав на центр.

Часу відігратися у "фіалок" вже практично не залишалося. 0:1 - вони другий рік поспіль поступаються у фіналі третього за пресижністю євротурніру. А "Олімпіакос" святкує історичну перемогу.