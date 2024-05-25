«Минай» і «Металіст-1925» покинули УПЛ та опустилися до Першої ліги

«Оболонь» і «Верес» зіграють у перехідних поєдинках.

Завершилися останні матчі Української Прем’єр-ліги у сезоні 2023/2024, повідомляє УПЛ.

Результати поєдинків: «Зоря» – «Колос» (0:1), «Кривбас» – «Минай» (3:0), «Металіст-1925» – «Верес» (1:2), «Оболонь» – «Олександрія» (0:3), «Полісся» – «Шахтар» (2:0), «Рух» – «Динамо» (1:2), «Чорноморець» – «Дніпро-1» (0:2).

За підсумками розіграшу чемпіонату України «Полісся» і «Дніпро-1» зіграють у кваліфікації до Ліги конференцій. Вони посіли п’яте і четверте місця в УПЛ з 50-ма і 52-ма пунктами в активі.

«Кривбас» зіграє у кваліфікації до Ліги Європи у наступному сезоні. Криворіжці завершили розіграш УПЛ на третій сходинці – 57 очок.

У відборі до Ліги чемпіонів точно зіграє «Динамо», яке фінішувало другим в УПЛ (69 очок). Чи гратиме «Шахтар» у кваліфікації ЛЧ, стане зрозуміло після фіналу Ліги чемпіонів.

«Минай» і «Металіст-1925» точно покинуть УПЛ і гратимуть у Першій лізі. Вони посіли п’ятнадцяте і шістнадцяте місця в чемпіонаті України відповідно.

«Оболонь» (14 місце) і «Верес» (13 місце) матимуть шанс залишитися в УПЛ у випадку перемоги у перехідних поєдинків «Верес» зіграє з «Епіцентром», а «Оболонь» – з «Лівим берегом».