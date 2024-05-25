Усик — Ф’юрі, частина друга: оцінюємо вірогідність реваншу

Опцію реваншу прописали в контракті на перший бій, але все може змінитися.

Емоції після бою Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі потроху вщухають, тому в боксерському середовищі заговорили про реванш. Промоутер британця Френк Воррен і сам Циганський Король час від часу підвищують градус, закидаючи до інфопростору тезу, що Ф’юрі хоче реваншу. Дуже хоче.

Юридично другий поєдинок між Усиком і Ф’юрі буде, адже пункт про нього прописали зі самого початку в контрактах боксерів. Щобільше, про нього заявляв очільник Головного управління у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх — мовляв, запланували на жовтень у тому самому Ер-Ріяді.

Тож усе навколо вказує на безальтернативність долі реваншу. Водночас мова про Ф’юрі. А його дії спрогнозувати складно. Бути чи не бути другому поєдинку між найкращими боксерами надважкої ваги та які фактори впливають на це — далі в матеріалі.

Аргумент за — его Ф’юрі

До бою з Олександром Усиком Тайсон не програвав і мав імідж грози хевівейту. Зараз ситуація змінюється. Цілком логічно, що Ф’юрі прагнутиме реваншу, аби довести всьому світу, що він — король не лише за версією свого батька. Йому знову є що доводити.

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі в образі короля під час виходу на бій проти Деонтея Вайлдера.

Фактично для кожного спортсмена поразка — це виклик, який супроводжу моральне спустошення. Крім того, якщо ми порівняємо, наприклад, футбол, де команди проводять по 40 ігор щосезону, і професійний бокс, де в бійця від одного до чотирьох поєдинків на рік, то зрозуміємо ціну програшу Тайсона. Скажімо, «Шахтар» — чемпіон Української Прем’єр-ліги-2023/2024 — цього сезону зазнав двох поразок тільки в УПЛ. До того ж програв «Марселю» у Лізі Європи, а ще раніше тричі поступився на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. Загалом шість поразок у 38 матчах на офіційному рівні за сезон і два з трьох можливих кубків. Чи згадають фанати про точкові невдачі «гірників» протягом 2023/2024 через п'ять років? Очевидно, що ні. Ф’юрі ж назавжди матиме одиницю у статистичній стрічці поразок.

До появи Усика на радарах Тайсон мав ледь не ідеальну кар’єру. Він розпочав шлях у профі-боксі далекого 2008-го. За 16 років британець провів 36 боїв, був непереможним, говорив про свою велич і поливав брудом усіх колег довкола. Крім боксу, Тайсон був майстром трештоку (психологічний тиск на суперника словесними образами. — LB.ua). Аж раптом якийсь «кролик» (саме так Тайсон Ф’юрі називав Олександра Усика до бою. — LB.ua) підважив його «циганську величність».

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі й Олександр Усик на медіазаході перед боєм.

Можна припустити, цей факт не даватиме Ф’юрі спокою, тому він захоче поквитатися.

Гроші. Багато грошей

Ще один фактор, який спонукатиме Ф’юрі до реваншу — гонорар. За інформацією різних джерел, Усик і Ф’юрі отримали за цей поєдинок рекордні в кар’єрі гроші. Очевидно, що другий бій буде так само фінансово привабливим.

Британець любить гроші. Він постійно про них говорить, підкреслює, що саме вони цікавлять його в боксі найбільше. Ф’юрі — це не про славу й можливість увійти в історію. Він — про безтурботну старість, для якої потрібні гроші. До того ж якщо шейхи захочуть побачити реванш, а ми вже бачимо, що вони готові його організувати, то, можливо, накинуть Ф’юрі ще мішечок. Гроші взагалі можуть стати ключовим фактором у цьому питанні.

Український боксер, учасник Олімпійських ігор у Ріо Володимир Матвійчук у коментарі LB.ua зазначив, що фінансовий аспект зіграє важливу роль для Ф’юрі, щоб наважитися на ще один бій з Усиком.

«Реванш має відбутися, адже такі гонорари, які Усик і Ф’юрі заробили в першому поєдинку, думаю, мало хто зараз заробляє у профі-боксі. Тайсон — чемпіон, у нього велике его, характер, сила волі. Тим більше, уже після поєдинку британець почав звинувачувати своїх тренерів, що вони нібито дали йому неправдиву інформацію, казали, що він перемагає. Я впевнений, що він хоче реваншу. Тайсон підготується, стане ще кращим, тому другий бій буде ще яскравішим і напруженішим. Переможе той, хто буде краще готовим фізично, хто буде витривалішим і влучнішим», — зауважив Матвійчук.

Психологічні проблеми Циганського Короля

Головна перешкода реваншу — сам Ф’юрі. Щоб зрозуміти, про що мова, достатньо згадати, як Тайсон поводився після перемоги над Володимиром Кличком.

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі (ліворуч) і Володимир Кличко на пресконференції перед реваншем, який не відбувся.

Як писав Ф’юрі в автобіографії, після перемоги над Кличком він мав усе, але водночас почувався самотнім і замикався. Цю книжку прочитав, судячи з усього, і український боксер. «Не бійся, я не залишу тебе самого», — повторював Усик перед боєм з Ф’юрі. Українець бив у вразливе місце, аби залізти суперникові в голову.

Саме психологія може стати перепоною реваншу. Тайсон програв і, вочевидь, дуже боїться програти ще раз. Він уже не найвеличніший, а може вдруге поспіль поступитися «легковаговику» (так Ф’юрі називав Усика до поєдинку. — LB.ua).

Залежність Ф’юрі

Психологічні розлади можуть загнати Ф’юрі в депресію. Це з ним уже траплялося.

«Я був алкоголіком, я був наркозалежним, я був жирним, тому що я наркоман у їжі. Не так багато є речей, від яких я не був залежним, якщо чесно. Я просто не знав, що робити, з ким поговорити. Не знав, з чого почати. Коли дізнався, куди йти, повернувся на шлях відновлення. Схуднув зі 180 до 113 кілограмів, а замість того, щоб пережити серцевий напад чи скоїти самогубство, став дворазовим чемпіоном світу в надважкій вазі», — розповів Ф'юрі в інтерв'ю talkSport.

На думку президента WBC Ukraine Миколи Ковальчука, британець не зневіриться й бажатиме реваншу, хоча стовідсоткової гарантії немає.

«Цей пункт (про реванш. — LB.ua) можна активувати. Або відмовитися від нього. Такий самий пункт був у контракті поєдинку між Кроуфордом і Спенсом, проте останній не використав цієї можливості. Тоді офіційно оголосили, що сталося так через стан здоровʼя — пошкодження сітківки ока у Спенса. Швидше за все, він морально не готовий був опинитися знову в тому пеклі, яке йому влаштував Кроуфорд. Ф’юрі — великий чемпіон, дуже серйозний боксер. Він це довів у багатьох попередніх поєдинках, зокрема і в бою з Олександром Усиком. Британець пережив три нокдауни в першому поєдинку з Вайлдером, у бою з Олександром узагалі ледь не побував у нокауті. Усе ж таки відновився і боксував у чемпіонських раундах дуже гідно», — сказав Ковальчук.

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі після бою з Олександром Усиком.

Він також зауважив, що Ф’юрі не такий прямолінійний, як може здатися.

«Ми не можемо назвати Ф’юрі боягузом. Трешток — це одне, але британець — дуже розумна людина. Про це каже оточення, я сам можу підтвердити. Він і його сім’я дуже приємні. Усе залежить від Ф’юрі. Він може відмовитися через стан здоровʼя, моральну неготовність — причин може бути багато. Вони можуть перенести реванш один раз, захочуть — ще раз перенесуть. Я думаю, шанси того, що реванш відбудеться — 50 на 50. Крім того, Ф’юрі гратиме на грошовому аспекті протистояння й вимагатиме серйозної суми. У разі другого програшу це буде серйозна репутаційна втрата для нього, можливо, кінець кар’єри. Це Тайсон Ф’юрі, а від нього можна очікувати всього, що завгодно. Гадаю, зараз навіть він сам не може сказати, відбудеться реванш чи ні», — підсумував президент WBC Ukraine.

Медійний аспект

Чи цікаво фанам побачити ще один бій Усик — Ф’юрі — питання відкрите. Історія їхнього протистояння завершилася. І промоутери, і самі боксери витиснули з нього максимум. Щоб розкрутити реванш, доведеться придумати щось нове, вдихнути життя.

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі під час виходу на бій проти Олександра Усика.

Чи відбудеться реванш у жовтні? Навряд чи. Боксерам треба відпочити після надвиснажливих таборів: побути зі сім’єю, загоїти всі травми й синці, знову налаштуватися на важку роботу.

Чи готові Усик і Ф’юрі в стислі строки провести реванш? Промоутер Тайсона Боб Арум у коментарі Sky Sports запевнив, що швидкого реваншу не буде. За його словами, «кінець листопада або початок-середина грудня буде ідеальним часом».