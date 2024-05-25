Усик — Ф’юрі, частина друга: оцінюємо вірогідність реваншу

Емоції після бою Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі потроху вщухають, тому в боксерському середовищі заговорили про реванш. Промоутер британця Френк Воррен і сам Циганський Король час від часу підвищують градус, закидаючи до інфопростору тезу, що Ф’юрі хоче реваншу. Дуже хоче.
Юридично другий поєдинок між Усиком і Ф’юрі буде, адже пункт про нього прописали зі самого початку в контрактах боксерів. Щобільше, про нього заявляв очільник Головного управління у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх — мовляв, запланували на жовтень у тому самому Ер-Ріяді.
Тож усе навколо вказує на безальтернативність долі реваншу. Водночас мова про Ф’юрі. А його дії спрогнозувати складно. Бути чи не бути другому поєдинку між найкращими боксерами надважкої ваги та які фактори впливають на це — далі в матеріалі.
Аргумент за — его Ф’юрі
До бою з Олександром Усиком Тайсон не програвав і мав імідж грози хевівейту. Зараз ситуація змінюється. Цілком логічно, що Ф’юрі прагнутиме реваншу, аби довести всьому світу, що він — король не лише за версією свого батька. Йому знову є що доводити.
До появи Усика на радарах Тайсон мав ледь не ідеальну кар’єру. Він розпочав шлях у профі-боксі далекого 2008-го. За 16 років британець провів 36 боїв, був непереможним, говорив про свою велич і поливав брудом усіх колег довкола. Крім боксу, Тайсон був майстром трештоку (психологічний тиск на суперника словесними образами. — LB.ua). Аж раптом якийсь «кролик» (саме так Тайсон Ф’юрі називав Олександра Усика до бою. — LB.ua) підважив його «циганську величність».
Гроші. Багато грошей
Ще один фактор, який спонукатиме Ф’юрі до реваншу — гонорар. За інформацією різних джерел, Усик і Ф’юрі отримали за цей поєдинок рекордні в кар’єрі гроші. Очевидно, що другий бій буде так само фінансово привабливим.
Британець любить гроші. Він постійно про них говорить, підкреслює, що саме вони цікавлять його в боксі найбільше. Ф’юрі — це не про славу й можливість увійти в історію. Він — про безтурботну старість, для якої потрібні гроші. До того ж якщо шейхи захочуть побачити реванш, а ми вже бачимо, що вони готові його організувати, то, можливо, накинуть Ф’юрі ще мішечок. Гроші взагалі можуть стати ключовим фактором у цьому питанні.
Український боксер, учасник Олімпійських ігор у Ріо Володимир Матвійчук у коментарі LB.ua зазначив, що фінансовий аспект зіграє важливу роль для Ф’юрі, щоб наважитися на ще один бій з Усиком.
«Реванш має відбутися, адже такі гонорари, які Усик і Ф’юрі заробили в першому поєдинку, думаю, мало хто зараз заробляє у профі-боксі. Тайсон — чемпіон, у нього велике его, характер, сила волі. Тим більше, уже після поєдинку британець почав звинувачувати своїх тренерів, що вони нібито дали йому неправдиву інформацію, казали, що він перемагає. Я впевнений, що він хоче реваншу. Тайсон підготується, стане ще кращим, тому другий бій буде ще яскравішим і напруженішим. Переможе той, хто буде краще готовим фізично, хто буде витривалішим і влучнішим», — зауважив Матвійчук.
Психологічні проблеми Циганського Короля
Головна перешкода реваншу — сам Ф’юрі. Щоб зрозуміти, про що мова, достатньо згадати, як Тайсон поводився після перемоги над Володимиром Кличком.
Саме психологія може стати перепоною реваншу. Тайсон програв і, вочевидь, дуже боїться програти ще раз. Він уже не найвеличніший, а може вдруге поспіль поступитися «легковаговику» (так Ф’юрі називав Усика до поєдинку. — LB.ua).
Залежність Ф’юрі
Психологічні розлади можуть загнати Ф’юрі в депресію. Це з ним уже траплялося.
«Я був алкоголіком, я був наркозалежним, я був жирним, тому що я наркоман у їжі. Не так багато є речей, від яких я не був залежним, якщо чесно. Я просто не знав, що робити, з ким поговорити. Не знав, з чого почати. Коли дізнався, куди йти, повернувся на шлях відновлення. Схуднув зі 180 до 113 кілограмів, а замість того, щоб пережити серцевий напад чи скоїти самогубство, став дворазовим чемпіоном світу в надважкій вазі», — розповів Ф'юрі в інтерв'ю talkSport.
На думку президента WBC Ukraine Миколи Ковальчука, британець не зневіриться й бажатиме реваншу, хоча стовідсоткової гарантії немає.
«Цей пункт (про реванш. — LB.ua) можна активувати. Або відмовитися від нього. Такий самий пункт був у контракті поєдинку між Кроуфордом і Спенсом, проте останній не використав цієї можливості. Тоді офіційно оголосили, що сталося так через стан здоровʼя — пошкодження сітківки ока у Спенса. Швидше за все, він морально не готовий був опинитися знову в тому пеклі, яке йому влаштував Кроуфорд. Ф’юрі — великий чемпіон, дуже серйозний боксер. Він це довів у багатьох попередніх поєдинках, зокрема і в бою з Олександром Усиком. Британець пережив три нокдауни в першому поєдинку з Вайлдером, у бою з Олександром узагалі ледь не побував у нокауті. Усе ж таки відновився і боксував у чемпіонських раундах дуже гідно», — сказав Ковальчук.
«Ми не можемо назвати Ф’юрі боягузом. Трешток — це одне, але британець — дуже розумна людина. Про це каже оточення, я сам можу підтвердити. Він і його сім’я дуже приємні. Усе залежить від Ф’юрі. Він може відмовитися через стан здоровʼя, моральну неготовність — причин може бути багато. Вони можуть перенести реванш один раз, захочуть — ще раз перенесуть. Я думаю, шанси того, що реванш відбудеться — 50 на 50. Крім того, Ф’юрі гратиме на грошовому аспекті протистояння й вимагатиме серйозної суми. У разі другого програшу це буде серйозна репутаційна втрата для нього, можливо, кінець кар’єри. Це Тайсон Ф’юрі, а від нього можна очікувати всього, що завгодно. Гадаю, зараз навіть він сам не може сказати, відбудеться реванш чи ні», — підсумував президент WBC Ukraine.
Медійний аспект
Чи цікаво фанам побачити ще один бій Усик — Ф’юрі — питання відкрите. Історія їхнього протистояння завершилася. І промоутери, і самі боксери витиснули з нього максимум. Щоб розкрутити реванш, доведеться придумати щось нове, вдихнути життя.
Чи готові Усик і Ф’юрі в стислі строки провести реванш? Промоутер Тайсона Боб Арум у коментарі Sky Sports запевнив, що швидкого реваншу не буде. За його словами, «кінець листопада або початок-середина грудня буде ідеальним часом».