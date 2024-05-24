Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх в Парижі

Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомив очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, передає Суспільне Спорт.

“Не брати участь – значить, не боротися за перемогу”, – зазначив Сушкевич.

Україна має 98 ліцензій у 13 видах спорту, які здобули 113 спортсменів (83 чоловіки та 30 жінок) перед Паралімпіадою у Парижі.

Прогнозується, що у збірній братимуть участь 207 параатлетів.

"Ліцензійний процес триває, і наразі ми боремося за ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Водночас за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня, за місяць від Паралімпійських ігор закінчиться світовий кваліфікаційний процес", - додав Сушкевич.

На цьогорічній Паралімпіаді дозволили виступати спортсменам із Росії та Білорусі, в нейтральному статусі та виключно в індивідуальних турнірах. Крім того, нагороди, здобуті "нейтральними" параатлетами", не будуть враховані до медального заліку змагань.