Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх в Парижі

Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх у Парижі.
Про це повідомив очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, передає Суспільне Спорт.
“Не брати участь – значить, не боротися за перемогу”, – зазначив Сушкевич.
Україна має 98 ліцензій у 13 видах спорту, які здобули 113 спортсменів (83 чоловіки та 30 жінок) перед Паралімпіадою у Парижі.
Прогнозується, що у збірній братимуть участь 207 параатлетів.
"Ліцензійний процес триває, і наразі ми боремося за ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Водночас за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня, за місяць від Паралімпійських ігор закінчиться світовий кваліфікаційний процес", - додав Сушкевич.
На цьогорічній Паралімпіаді дозволили виступати спортсменам із Росії та Білорусі, в нейтральному статусі та виключно в індивідуальних турнірах. Крім того, нагороди, здобуті "нейтральними" параатлетами", не будуть враховані до медального заліку змагань.
- Паралімпіада-2024 розпочнеться 28 серпня. Сумарно в Парижі розіграють понад 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.
- Найбільше ліцензій Україна наразі має у плаванні - 37. Ще 22 путівки українці вибороли в легкій параатлетиці.
- На попередніх Паралімпійських іграх - 2021 року в Токіо - збірна України зібрала 98 нагород усіх ґатунків (24 - "золото") та посіла 6 місце в медальному заліку.