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Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри

Німецький футболіст провів у «Реалі» 10 років.

Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри
Фото: EPA/UPG

Німецький футболіст Тоні Кроос оголосив у своєму Інстаграмі, що проведе свій останній матч за «Реал Мадрид», у складі якого він виступає з 2014 року. 

Гра відбудеться 1 червня на «Вемблі» у рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

«17 липня 2014 року, день моєї презентації в «Реалі», день, який змінив моє життя. Моє життя як футболіста, але перш за все як людини. Це був початок нового життя в найкращому клубі світу. Сьогодні, через 10 років, в кінці сезону, це життя добігає кінця, я ніколи не забуду це успішне і захопливе десятиліття! Сьогодні я щасливий і гордий тим, що знайшов у своїй голові та у своєму серці правильний момент для цього рішення. Моєю амбіцією завжди було завершити кар'єру на найвищому рівні», – написав футболіст у своєму зверненні.

У Мадриді він виграв чотири Ліги чемпіонів, п'ять Суперкубків Іспанії, три Суперкубки Європи, п'ять клубних чемпіонатів світу, один Кубок Іспанії та здобув чотири титули Ла Ліги

Протягом 10 років у складі «вершкових» Тоні Кроос провів 463 матчі, забив 28 голів і віддав 98 результативних передач. У його пасиві 55 жовтих карток та одна червона. 

 До «Реала» німець виступав за «Баєр» і «Баварію».

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