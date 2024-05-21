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"Дякую хлопцям, які боронять нашу країну": Усик записав звернення до українців

Олександр подякував за молитви та витримку.

"Дякую хлопцям, які боронять нашу країну": Усик записав звернення до українців
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Абсолютний чемпіон світу з боксу у суперважкому дивізіоні Олександр Усик записав відео зі словами подяки на адресу українців та всіх інших людей, які підтримували його у "бою століття" проти британця Тайсона Ф'юрі.

У ролику, оприлюдненому на сторінці боксера в Instagram, він жартує, що "обличчя трохи пом'яте, але перемога є". Олександр дякує тим, хто за нього молився, а особливо воїнам, які боронять нашу країну. Він також відзначив витримку "кожної мами, тата, дружини та наших діток" під час навали окупантів.

За словами чемпіона, він отримує величезну кількість повідомлень з привітаннями. Олександр також продублював подяки англійською мовою "для тих, хто підтримує мене та підтримує мою країну - це дуже важливо". 

"Слава Богу за все. Слава Україні!" - завершив звернення Усик.

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